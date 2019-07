Lorenzo tornerà a Silverstone a fine agosto. A Brno sulla Honda ci sarà Stefan Bradl

Jorge Lorenzo tornerà in sella alla Honda a fine agosto. La Honda ha annunciato che il centauro maiorchino rientrerà a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna il 25 agosto e salterà quindi le gare a Brno (4 agosto) e Zeltweg (11 agosto). Al suo posto ci sarà il tedesco Stefan Bradl che era già comunque iscritto alla gara in Repubblica Ceca come wild card. In questo modo Lorenzo potrà proseguire la riabilitazione e il recupero dopo la brutta caduta rimediata ad Assen lo scorso 30 giugno dove aveva riportato la frattura delle vertebre T6 e T8.

Questa la nota ufficiale della Honda HRC che pone fine a tutte le speculazioni riguardanti Lorenzo:

" Avendo lavorato durante la pausa estiva per il suo recupero le condizioni di Lorenzo sono migliorate ma rimane con alcuni dolori e la sua posizione in moto è limitata. È quindi stato fissato il rientro a Silverstone "