"65, la mia vita senza paura”. Così Loris Capirossi ha voluto intitolare la sua autobiografia, una sorta di romanzo che ricostruisce la carriera e le gesta di uno dei piloti italiani più longevi, veloci e coraggiosi della storia del Motomondiale. Tre Mondiali vinti (due in 125 nel 1990 e 1991, uno in 250 nel 1998), 29 GP portati a casa, 328 gare disputate in 22 anni trascorsi in carena a danzare su bolidi apparentemente sempre troppo potenti per quello scricciolo di 163 centimetri, che però colmava sempre le lacune con il suo cuore che faceva provincia.

Proprio quest’audacia e sprezzo del pericolo hanno permesso a Loris di correre tantissimi gran premi infortunati con fratture ed ossa malandate, sovrastare la soglia del dolore e realizzare imprese da vero superoe. La più clamorosa e probabilmente folle gara corsa da infortunato, Capirex la disputò il 24 giugno del 2000 quando salì sul terzo gradino del podio dopo aver corso una gara con la mano sinistra completamente fratturata in un incidente nel warm up.

"Non mi interessa niente, io devo correre"

" E’ l’emozione sportiva più bella che abbia mai vissuto. Gli ultimi giri la mano non la sentivo più. Un’impresa fantastica, la corsa più bella mai fatta. [Il commento di Capirossi nella conferenza post gara] "

Nella carriera di Capirossi di semplice c’è sempre stato ben poco. D’altronde se vieni ricordato come il più giovane pilota ad aver conquistato un titolo iridato (17 anni e 5 mesi), un motivo ci sarà. Anche in quel weekend ad Assen, Capirex ci mette un attimo a complicarsi la vita. Forte della pole position ottenuta nelle qualifiche del venerdì, il numero 65 approccia il warm up mattutino con la voglia di confermare a tutti di essere il più veloce. A un certo punto Capirossi trova davanti a sé il belga Degrelle, nettamente più lento, e sceglie di passarlo. E’ un’entrata al limite, una manovra azzardata che costa caro perché la sua Honda 500 perde aderenza, Loris vola e la mano sinistra (già ammaccata precedentemente dopo una caduta con la moto da trial) gli resta sotto al corpo.

Capirossi capisce subito di avere la mano fratturata ma nemmeno prende in considerazione l’idea di saltare il GP in programma circa quattro ore dopo. Dottor Costa lo so che è rotta però lei mi conosce, dica a questo medico che posso correre, che devo correre”. Il medico olandese però è di coccio e non vuole prendersi il rischio di far correre un pilota con il terzo e quarto metacarpo della mano fratturati: “Non hai abbastanza forza per guidare la moto, questa gara non la puoi correre”. Capirossi però non ci sta e grazie alla diplomazia di Costa riesce ad ottenere il benestare per essere in griglia.

Un duello in pista fra Loris Capirossi, Valentino Rossi e Max Biaggi, Getty ImagesGetty Images

Dall'ebrezza del podio al gesso in infermeria

Lo stoico Loris parte davanti a tutti, grazie anche alla caduta immediata di Kenny Roberts junior, ma un violento scroscio d'acqua costringe i quattro piloti davanti ad alzare la mano e chiedere che la gara venga interrotta. Dopo 45 minuti di stop, si riparte: Capirossi azzarda la slick al posteriore e l’intermedia all’anteriore: una scelta, a posteriori, poco felice ma Capirossi riesce comunque a chiudere al terzo posto, davanti a Biaggi e alle spalle solo di Barros e Criville. Dopo i festeggiamenti sul podio e col team, e i baci della bella compagna Ingrid, Capirossi prima di lasciare Assen e l’Olanda si reca in infermeria dove ne esce con la mano ingessata. Trovatelo un altro fatto di questa pasta…