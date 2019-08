Lutto in MotoGP: è morto Luca Semprini, addetto stampa della Ducati

Un lutto travolge la MotoGP alla vigilia del Gran Premio della Repubblica Ceca di Brno. Luca Semprini, 35enne addetto stampa della Ducati, è deceduto nella notte tra mercoledì e giovedì all'hotel in cui alloggia la squadra di Borgo Panigale. In vista della conferenza stampa verrà osservato un minuto di silenzio, mentre i piloti Ducati, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, non compariranno davanti ai microfoni.

Il ricordo sui social