Una domenica da numeri uno. La domenica che ha trascorso Manuel Bortuzzo, ospite di Valentino Rossi al Ranch di Tavullia dove il Dottore ha accolto il 19enne nuotatore di Treviso, rimasto paralizzato lo scorso 3 febbraio in una sparatoria all’Axa, vicino a Ostia sul litorale romano.

Grande fan del Dottore, Bortuzzo da tempo aveva segnato nella propria agenda questo incontro con il fuoriclasse pesarese che in una delle poche domeniche libere dagli impegni in pista ha trovato il tempo per far trascorrere una giornata indimenticabile al giovane nuotatore trevigiano.

L’incontro, immortalato dallo stesso Bortuzzo con uno scatto postato sui propri account social e il commento ‘E chi ci ferma più a noi due?’, ha nel giro di pochissime ore fatto il pieno di mi piace (superando oltre quota 18mila), un numero destinato a crescere come la stima per una strana coppia di campioni a cui è difficile non volere bene.