Marc Marquez: "La Honda non è fatta su mie richieste specifiche, non sono ancora al 100%"

Marc Marquez si prepara per la nuova stagione in MotoGP con due dubbi di grande importanza: le sue condizioni fisiche e lo sviluppo della nuova Honda RC213V 2020. Se, da un lato, la cancellazione del Gran Premio del Qatar permetterà allo spagnolo di avere più tempo per iniziare il campionato con una spalla che risponderà agli stimoli in maniera migliore, dall’altra la nuova moto non sembra comportarsi nella giusta maniera alla prova della pista. Una vera e propria rarità dopo anni nei quali la scuderia giapponese metteva nelle sue mani un mezzo perfetto per le sue caratteristiche.

Un anno fa, per esempio, lo sforzo del colosso di Saitama propose una Honda che poteva pareggiare la potenza della Ducati a livello di motore, mentre a livello di guidabilità e maneggevolezza in curva, la moto appariva davvero concepita per i desiderata del catalano. Una sensazione che il campione del mondo respinge con forza, anche se i risultati degli ultimi campionati lo vedono distante anni luce dai compagni di marchio. Per quanto visto tra i test di Sepang e quelli di Losail, infatti, l’andamento dei vari Cal Crutchlow o Takaaki Nakagami, senza dimenticare suo fratello Alex Marquez, ha ulteriormente acuito queste difficoltà. “Non è vero che la moto sia fatta solo per me – le sue parole riportate da motorsport.com – Da quando sono arrivato in Honda, specialmente negli ultimi quattro anni, Cal ed io abbiamo fatto esattamente gli stessi commenti. L’anno scorso, anche Jorge Lorenzo ha rilasciato commenti molto simili, per cui non ha senso questo ragionamento”.

Ma, come detto, queste accuse non sono l’unica preoccupazione per il nativo di Cervera. Anche la sua spalla non gli sta certo facendo dormire sonni tranquilli. “Quando sarò fisicamente al 100%, potrò evitare questi problemi e risolverli. Se non sono al 100%, non posso girarci intorno e sono allo stesso livello del resto dei piloti della Honda. Riguardo ai problemi, i commenti di tutti i piloti della Honda sono sulla stessa linea, perché abbiamo tutti gli stessi”.

