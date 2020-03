Marc Marquez: "L’isolamento è veramente duro, Rossi rimane un punto di riferimento"

La MotoGp è ormai ferma da diverse settimane come molti altri sport. I piloti stanno vivendo in maniera diversa l’emergenza coronavirus. Il Campione del Mondo in carica Marc Marquez è a casa e rispetta i limiti imposti dal governo spagnolo. Il pilota della Honda, durante una diretta instagram, ha risposto a tutte le curiosità dei suoi fan. La prima domanda arrivata via social a Marquez non poteva che essere sulla situazione attuale:

" L’isolamento è veramente duro. Vediamo cosa accadrà. La situazione è leggermente migliorata, ma è fondamentale in Europa rimanere a casa. La cosa peggiore è avere il frigorifero pieno nelle vicinanze. Se non ti alleni e sei solo sul divano con la PlayStation, i giorni diventano molto lunghi "

Per quanto concerne il ritorno alle gare, il pilota della Honda ha rivelato: “Speriamo che ci siano gare nel 2020- Questo è ciò per cui ci alleniamo. Speriamo che tutto accada il più rapidamente possibile. Se tutti collaboriamo, accadrà il prima possibile e sicuramente dopo tutto questo valuteremo la vita in modo diverso“.

Immancabile la domanda su Valentino Rossi. Un fan ha chiesto a Marquez chi preferisce tra il campione di Tavullia e Casey Stoner:

" È meglio Valentino Rossi, per titoli. Alla fine, lo guardi sempre: titoli e vittorie. Ma Stoner era un purosangue, con talento per incredibile era sempre al limite "

A chi gli chiede se Rossi è ancora il suo idolo il pilota spagnolo risponde così:

" Alla fine, devi sapere come separare le cose. Quello che Valentino sta facendo è incredibile. Rimane un punto di riferimento, come una volta Dani Pedrosa. È importante avere riferimenti per copiare o adattarsi alle cose buone "