Marc Marquez, ok l'operazione alla spalla destra: "Non vedo l'ora di iniziare il recupero"

Con un tweet di pochi minuti fa il pilota spagnolo della MotoGP Marc Marquez ha mandato un messaggio a tutti i suoi tifosi dopo l’operazione alla spalla destra: “Buongiorno! Sono più o meno sveglio. L’intervento è andato bene e non vedo l’ora di iniziare il recupero! Grazie per il vostro sostegno“.

L’iberico è ricoverato all’ospedale universitario Quirón-Dexeus di Barcellona, dove ieri è stato operato sulla spalla destra, ed ora per il pilota della Honda inizierà il processo di recupero per poter essere al cento per cento nei test della MotoGP in Malesia, previsti nel febbraio 2020.

roberto.santangelo@oasport.it