Marc Marquez sbarca al Montmelò in vista del Gran Premio di Catalogna 2019 di MotoGP con il chiaro intento di proseguire in questo suo avvio di stagione decisamente positivo. Il campione del mondo, infatti, vola con un ruolino di marcia che lo vede arrivare al traguardo sempre nelle prime due posizioni. Per cui, nonostante lo “zero” di Austin, la sua andatura gli consente di guidare la classifica del campionato con 12 punti di margine su Andrea Dovizioso, dopo il secondo posto conquistato nel Gran Premio d’Italia, proprio davanti al pilota romagnolo.

“In concomitanza della gara del Mugello siamo arrivati al massimo della forma – spiega in una intervista pubblicata dal profilo social del team Repsol Honda – Sia io che la moto ci siamo presentati alla gara italiana al top e il risultato lo considero assolutamente positivo, al termine di una gara decisamente combattuta con le due Ducati”.

Dalle colline toscane si passa alla Catalogna, casa del nativo di Cervera. “Arrivo all’evento in perfetta forma, dopo dieci giorni di riposo che ci volevano. Ora mi posso dire a pieno regime e, soprattutto, molto eccitato per correre al Montmelò. Quando il Motomondiale arriva a pochi chilometri da dove sei nato è sempre speciale, come correre davanti al proprio pubblico. Spero di centrare un altro buon risultato e continuare nell’ottimo lavoro che abbiamo intrapreso con una moto che è sempre più come l’ho sempre sognata”

Per il classe 1993 c’è la consapevolezza che, dopo l’avvio del campionato, ora non si possa più scherzare, sotto nessun punto vista: “Stiamo entrando nella fasi più delicate della stagione per cui niente va lasciato al caso. I rivali non sono distanti in classifica e ogni punto guadagnato (come nel Gran Premio d’Italia) mi avvicina all’obiettivo finale. La concentrazione deve essere massima”.

Spain's Marc Marquez (C), Italy's Franco Morbidelli, France's Fabio Quartararo (R) and riders take the start of the Italian Moto GP Grand Prix at the Mugello race track on June 2, 2019 in Scarperia e San PieroGetty Images

Le parole di Lorenzo

Dopo un avvio di stagione quanto mai negativo, Jorge Lorenzo è chiamato alla riscossa nella seconda gara di casa. Dopo il Gran Premo di Spagna di Jerez de la Frontera, infatti, il Mondiale MotoGP 2019 è pronto a sbarcare al Montmelò per il Gran Premio di Catalogna che, per il maiorchino, non è certo una gara come tutte le altre. Non solamente perchè si disputerà sul suolo iberico ma, anche, perchè la gara di Barcellona dodici mesi fa fu vinta proprio dall’ex Ducati.

Il cinque volte iridato, tuttavia, arriva all’appuntamento con tanti dubbi e poche certezze, dopo 19 punti conquistati in sei gare e la sensazione che la Honda non sia davvero la sua moto ideale, almeno per il momento. Dopo avere spiegato ampiamente i suoi problemi nel corso del fine settimana del Mugello, Jorge Lorenzo ha deciso di volare in Giappone proprio al reparto corse HRC per cercare di porre rimedio ad un andazzo davvero grigio che lo ha visto, al massimo, conquistare un 11esimo posto in questo 2019. “La trasferta nipponica è stata davvero interessante – spiega il numero 99 in una intervista rilasciata al profilo sociale del team Repsol Honda – e posso dire che siamo stati in grado di trovare diverse soluzioni che mi daranno speranze per il futuro. Era quello che volevo, perchè non mi piace rimanere con le mani in mano senza provare tutto quello che è in mio potere per migliorare”.

Dopo un inverno nel quale si era parlato senza mezzi termini di un “Dream Team” con Marc Marquez, l’andamento dei due piloti si è rivelato completamente opposto, con il campione del mondo in vetta alla graduatoria, mentre il nativo di Palma di Maiorca ha sempre vissuto oltre la decima posizione di ogni gara. Ora, tuttavia, sembra cambiato il vento, e le idee dell’ex ducatista sono chiare. “Dovremo dare il massimo, sia io sia il team, per ridurre il margine che mi separa dai migliori. Cercheremo anche di sfruttare i test post-gara per non lasciare nulla di intentato. Voglio mettermi alle spalle questo avvio di campionato e iniziare la risalita sin dalla gara del Montmelò. C’è ancora tempo per ritagliarmi delle soddisfazioni”.