Marquez: "Bella la stretta di mano con Valentino Rossi, coi rivali deve esserci rispetto"

Marc Marquez ha letteralmente dominato il GP d’Argentina 2019 che si è disputato domenica scorsa sul circuito di Termas de Rio Hondo, lo spagnolo è scappato via dopo poche curve e si è reso protagonista di una gara solitaria senza essere mai impensierito dagli avversari. Il Campione del Mondo ha confermato di essere imbattibile sul circuito sudamericano e dopo la sua impresa in pista si è recato a San Paolo (Brasile) per un evento organizzato da Estrella Galicia, uno dei suoi sponsor principali. Il centauro della Honda ha rilasciato diverse dichiarazioni interessanti all’agenzia EFE e si è soffermato anche sul suo rapporto con Valentino Rossi.

Il grande pubblico ha infatti notato che il Dottore ha chiesto la stretta di mano al suo storico avversario e Marquez ha accettato il gesto, sinonimo della volontà di fare pace dopo gli attriti delle ultime stagioni:

" Tutto quello che accade con Valentino ha sempre una grande risonanza perché lui è il pilota con il maggior seguito mediatico. L’anno scorso non avevo avuto problemi ad ammettere di avere commesso un errore (si riferisce al contatto avuto proprio in Argentina, ndr) e per quel motivo ero andato a scusarmi. L’importante è sapere di avere sbagliato ma quest’anno le cose sono cambiate molto, il tempo mette sempre a posto tutto. So benissimo che è molto difficile essere amico di uno dei tuoi rivali ma al di fuori della pista deve esserci rispetto. "

Il Campione del Mondo teme soprattutto Andrea Dovizioso nella corsa verso il titolo iridato e poi scherza quando gli viene chiesto se in futuro potrebbe diventare compagno di squadra di Valentino Rossi:

" Non penso, non penso. Forse se correrà fino a 50 anni, non si sa mai. Valentino sta facendo qualcosa di incredibile a 40 anni e riesce ad avere una grande motivazione. Sarà però difficile che un giorno potremo condividere lo stesso team. "