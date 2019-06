Marquez: "Odio quando dicono che ho già vinto il Mondiale, mancano 12 gare"

Marc Marquez è reduce dalla vittoria ottenuta nel GP Catalogna 2019 che gli ha permesso di allungare in testa alla classifica del Mondiale MotoGP, il centauro della Honda può infatti vantare 37 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso che è caduto in Catalogna a causa della carambola generata da Jorge Lorenzo. Lo spagnolo si sta già preparando in vista del prossimo appuntamento e in questa settimana senza gare ha rilasciato un’intervista a Marca:

Le sensazioni sono ovviamente molto buone, incredibili e dobbiamo approfittarne. Odio però che dicano che ho già vinto il titolo, perché abbiamo corso 7 gare e ce ne sono ancora 12. E, come lo scorso fine settimana, può succedere di tutto. Dobbiamo approfittare del buon momento. Abbiamo iniziato molto bene la stagione ma dobbiamo continuare fino alla fine

Il Campione del Mondo si lancia verso il futuro: