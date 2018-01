Marquez: "Potrei pensare di lasciare la Honda solo sapendo che potrei vincere"

La vera sfida per uno sportivo non consiste solo nel vincere ma soprattutto nel mantenersi in vetta lungamente. Sono questi i pensieri di Marc Marquez, campione del mondo in carica della MotoGP, desideroso di ottenere altri titoli nella classe regina. La domanda però che in molti si pongono è la seguente: lo farà sempre in sella alla Honda o Marc vorrà cercare nuovi stimoli in nuovi team?

" E’ difficile sapere quando tutto accadrà. Prima bisogna parlare con tutti e cominciare le valutazioni, ovviamente si comincia prima che la stagione inizi. Dopo aver vinto un Mondiale non ho da lamentarmi, mi sento a mio agio. Bisogna però vedere come inizia il tutto. Fin da quando ero piccolo il mio sogno era approdare alla più grande azienda del mondo e attualmente ci sono, dunque sono contento. "

Parole che fanno capire che sarà difficile vedere il “Cabronçito” lontano dalla Casa di Tokyo, essendo un marchio che lo ha accompagnato in tutta la sua strepitosa carriera.

" Cosa potrebbe convincermi a lasciare Honda? Il fatto di non essere in grado di vincere. Vorrei sempre essere in un team vincente e il motociclismo alla fine è uno sport in cui ogni pilota ha la fortuna di essere presente, anche più della moto che guida. Ma ovviamente il mezzo ha una percentuale di importanza relativa, così come le capacità tecniche del team e tutto ciò che ti ruota attorno. Bisogna trovare il posto migliore che esalti le tue qualità e far esplodere il tuo talento. "