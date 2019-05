Va in archivio il quarto weekend stagionale della MotoGP 2019. Sul circuito di Jerez de la Frontera Marc Marquez è tornato al successo: il Cabroncito ha demolito la concorrenza, cancellando in toto il passo falso di Austin. Lo spagnolo diventa il primo a vincere due gare in stagione e si riporta in testa alla generale.

Una classifica estremamente corta e combattuta. Ci sono ben quattro piloti in nove punti: Marquez è primo, il sorprendente Rins secondo, poi Dovizioso e Rossi.

PILOTA PUNTI Marc Marquez 70 Alex Rins 69 Andrea Dovizioso 67 Valentino Rossi 61 Danilo Petrucci 41 Maverick Viñales 30

LEGGI ANCHE: Marquez: "E' stata difficile di testa, ma ora mi sento bene"

L'alfiere di casa Honda, e campione de mondo in carica, è in testa al mondiale nonostante lo zero del Texas: Rins e Dovizioso sono vicini alla vetta grazie al successo negli USA per lo spagnolo e in Qatar per l'italiano, mentre il Dottore rimane attaccato al treno di testa per merito della sua solita costanza di rendimento che lo contraddistingue da oltre un ventennio. Come detto, in nove punti ci sono quattro rider, ma il mondiale è veramente aperto? Andiamo a vedere cosa va e cosa non va per tutti i protagonisti, per poi tirare le somme di questo avvio di stagione.

Marc Marquez - 70 punti (2 vittorie, 3 podi)

Marc Marquez festeggia sotto la curva di tifosi a Jerez de la Frontera, il 5 volte campione del mondo di MotoGP si ripeterà in questo 2019, Getty ImagesGetty Images

COSA FUNZIONA

Poche storie: quando è a posto il fenomeno di Cervera è praticamente imbattibile. In Argentina e a Jerez ha dominato, mentre ad Austin è finito a terra, quando aveva comunque una vita di vantaggio sulla concorrenza. Questa Honda sembra aver recuperato il gap con le rivali, sia per quanto riguarda il motore che per l'aerodinamica. Il pilota naturalmente non si discute, e vedendolo girare l'impressione è che non sia solo il favorito numero uno ma anche il pilota che questo mondiale può solo perderlo.

COSA NON VA

La nuova RC213V è stranamente una moto avvezza a rotture. Raramente si è visto un inizio di stagione con così tanti problemi tecnici per la moto giapponese e anche a Jerez la moto si è fermata nel warm up con Marquez. E' l'unica preoccupazione che attanaglia il campione del mondo: un altro zero per un problema alla moto alimenterebbe le speranze mondiali della concorrenza, anche se non bisogna mai dimenticarsi che due stagioni fa il Cabroncito riuscì a portare a casa il titolo pur con tre ritiri.

Alex Rins - 69 punti (1 vittoria, 2 podi)

Alex Rins, a Jerez ha festeggiato il secondo podio consecutivo: nei primi 4 GP della stagione 2019 non è mai uscito dalla top-5, Getty ImagesGetty Images

COSA VA

Insieme a Marquez, è certamente il pilota più in forma del momento. Parliamo di Alex Rins che, dopo il primo successo in carriera ad Austin, è finito ancora a podio a Jerez (mai in MotoGP aveva centrato due podi consecutivi) al termine di una gara sontuosa. Partito nono, lo spagnolo ha rimontato, arrivando secondo al traguardo. Signori, questo ora è ad un solo punto da Marquez nella generale, ma soprattutto sta vivendo un periodo grandioso dove gli riesce sostanzialmente tutto.

COSA NON VA

Il pilota è forte, come la Suzuki, ma entrambi hanno l'esperienza e la capacità per lottare sino alla fine? E' questo il grande dubbio. La GSX-RR si è dimostrata finora competitiva in quest'inizio di stagione, anche su piste diametralmente diverse. Ma la Suzuki è a livello di Honda? Forse no. E poi c'è da mettere alla prova la capacità di Rins di resistere alla pressione della lotta per il mondiale: un conto è vincere qualche gara e andare a podio, un altro è lottare sino all'ultimo metro per il titolo. Insomma Rins è veramente forte e lo sta dimostrando, ma da qui a dire che può vincere a fine stagione può essere azzardato.

Andrea Dovizioso - 67 punti (1 vittoria, 2 podi)

Andrea Dovizioso mostra il pugno sul podio del Gp del Qatar, Getty ImagesGetty Images

COSA VA

Il forlivese rimane a tre punti da Marquez e, pur rimandando ancora una volta l'appuntamento col podio a Jerez de la Frontera, Andrea è assolutamente in lotta per il mondiale e ora potrà scatenare il suo potenziale su piste adatte alla sua Ducati, come Le Mans e il Mugello. Il Dovi è veramente l'unico che sa come si batte Marquez nel corpo a corpo, e soprattutto ha già dimostrato di saper lottare sino all'ultima gara per il titolo. Se contiamo una Ducati performante ormai in tutte le piste, abbiamo un pacchetto completo per la vittoria finale.

COSA NON VA

Due quarti posti di fila non sono sintomo di crisi, ma forse rappresentano un piccolissimo campanello d'allarme. Guardando il passo messo in mostra nelle libere in Spagna, il podio sembrava alla portata, ma per Dovizioso Jerez resta un tabù (zero podi dal suo avvento in MotoGP). Il problema è sempre quello: quando Marquez non è al meglio arriva secondo, quando Dovi non ne ha per vincere va fuori dal podio se non peggio. Per battere Marquez ci vuole la totale perfezione, un errore non viene mai perdonato.

Valentino Rossi - 61 punti (0 vittorie, 2 podi)

Valentino RossiGetty Images

COSA VA

La costanza di rendimento del Dottore, pur a 40 anni suonati, non si discute. Quando ha l'occasione Valentino la coglie sempre, portando a casa il massimo possibile. La sua capacità di risalire la china in gara è straordinaria, e così anche se non ha ancora vinto una gara (ultimo successo in MotoGP risale a 680 giorni) è sempre li, vicino ai primi.

COSA NON VA

Guardando il livello della moto è quasi un miracolo che sia solo a nove punti da Marquez. La M1 è tutt'altro che perfetta, ma soprattutto le sue prestazioni sono troppo altalenanti. Oltre a questo però il pilota di Tavullia deve migliorare, non solo in qualifica, ma proprio dal venerdì. A Jerez il weekend è stato compromesso dalla sua eliminazione nel Q1. Se Rossi avesse fatto delle libere migliori sarebbe andato direttamente in Q2, partendo più avanti in griglia. La Yamaha non è a livello di Honda, Ducati e anche Suzuki, ma per lottare per il titolo si deve essere perfetti in tutti i particolari, non solo in gara. E per alimentare il sogno è fondamentale, cancellare al più presto quello scomodo 0 alla voce vittorie. Perché senza successi è impossibile vincere il mondiale.

Tirando le somme

La domanda è una sola: chi può fermare Marc Marquez? A meno di clamorose sorprese, la risposta è nessuno. Il Marc-ziano di Cervera è perfetto e la moto è ultracompetitiva. Con questo non intendiamo dire che lo spagnolo vincerà tutte le gare da qui a fine stagione, ma il Cabroncito ha una marcia in più rispetto agli avversari. Se invece dovesse arrivare qualche altro zero per suoi errori come ad Austin, o la Honda avere qualche problema tecnico in gara, ecco le carte verrebbero mischiate. Ma il coltello dalle parte del manico ce l'ha il 93...

E voi come la pensate? Il Mondiale è veramente aperto oppure è saldamente nelle mani di Marquez?