Marquez sempre al comando nel warm up, Ducati e Suzuki inseguono

Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e, dopo aver centrato la pole position nella giornata di ieri, fa segnare il miglior tempo anche nel corso del warm-up del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP. Lo spagnolo sembra avere le idee chiare e puntare con grande decisione alla sua seconda vittoria in carriera sulla pista toscana nella classe regina, ed ora starà agli avversari, Ducati in primis, provare a fermare il suo piano.

In un Mugello dominato da sole e temperature in crescita (22° per quanto riguarda l’atmosfera e 28° per l’asfalto) il campione del mondo ha confermato di avere nella manopola del gas un ritmo impossibile per tutti gli altri, o quasi. Il suo miglior tempo della sessione è stato un 1:46.930 al culmine di una serie di giri veramente notevoli. Alle sue spalle il connazionale Joan Mir (Suzuki) a 89 millesimi con una prestazione sorprendente, dopo un fine settimana, suo e della moto nipponica, tutt’altro che scintillante. Terzo tempo per il rivale numero uno di Marquez, ovvero Andrea Dovizioso (Ducati) che si ferma a 124 millesimi ma, a sua volta, con un passo gara interessante.

Quarta prestazione per la seconda Suzuki di giornata, quella di Alex Rins, a 185 millesimi e, anche per il nativo di Barcellona si potrebbe fare il copia e incolla del discorso su Mir. Quinto tempo per un ottimo Fabio Quartararo. Il pilota francese del team Yamaha Petronas rimane a 248 millesimi dalla vetta, ma dimostra ancora una volta di essere in quelle posizioni non certo per caso e di essere pronto a lottare per il successo anche nella gara odierna. Sesto tempo per il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda) a 361 millesimi, settimo per un Danilo Petrucci (Ducati) che oggi non ha voluto sprecare troppe energie viste le sue condizioni fisiche non ottimali, chiudendo a 441, quindi ottavi e noni altri due spagnoli, Pol Espargarò (Red Bull KTM) a 481, mentre Tito Rabat (Ducati Avintia) chiude a 553. Completa la top ten Michele Pirro (Ducati) a 598.

Le due Yamaha ufficiali continuano nel loro calvario e non vanno oltre la 14esima e 15esima posizione con Maverick Viñales a 826 millesimi da Marquez e Valentino Rossi a 827. Alle loro spalle Andrea Iannone (Aprilia) a 829, quindi Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) 17esimo a 978, davanti a Jorge Lorenzo (Honda) 18esimo a 1.172 mentre è 19esimo Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac) è 19esimo a 1.333.

Alle ore 14.00 si farà sul serio con il Gran Premio d’Italia per una gara che si annuncia una vera rincorsa a Marc Marquez con le Ducati in prima linea, le Suzuki in risalita e le Yamaha che, al momento, sono solamente quelle del team Petronas.

RIEPILOGO TEMPI WARM-UP GP ITALIA 2019 – MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.930 4 11 348.6

2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.019 8 11 0.089 0.089 343.9

3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1’47.054 7 11 0.124 0.035 352.8

4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.115 6 9 0.185 0.061 349.6

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’47.178 11 11 0.248 0.063 340.6

6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’47.291 10 11 0.361 0.113 342.5

7 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1’47.371 7 9 0.441 0.080 350.6

8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.411 5 11 0.481 0.040 343.8

9 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’47.483 10 11 0.553 0.072 352.1

10 51 Michele PIRRO ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1’47.528 10 11 0.598 0.045 347.2