Marquez su Lorenzo: "Che sfida! Saremo pistola contro pistola e non pistola contro mitraglietta"

Siamo nel primo giorno di un 2019 in cui le aspettative e le attese sono molteplici. Nel Mondiale di MotoGP, che prenderà il via a Losail il 10 marzo, si preannuncia una stagione particolarmente interessante. Ancora una volta sarà “Marc Marquez vs tutti”.

Lo spagnolo della Honda è stato il dominatore dell’ultimo periodo, conquistando tre titoli consecutivi negli ultimi tre anni nella classe regina, portando il computo complessivo degli iridi in bacheca a 7. Numeri importanti quelli di Marc, intenzionato ad allungare la striscia vincente con la stessa voglia e fame di successo.

Ci sarà però una novità importante nel team di Tokyo, ovvero l’arrivo Jorge Lorenzo che, dopo l’esperienza in Ducati, lancia la sua sfida al campione del mondo. E Marquez, come ha dichiarato in una recente intervista, non vuol tirarsi indietro.

" Mettere il veto all’arrivo di Lorenzo in Honda sarebbe stato un segnale di debolezza. Se mi batte, lo farà con la stessa arma. Saremo pistola contro pistola e preferisco così, non pistola contro mitraglietta… Avremo la stessa moto, così se mi batterà potrò sapere il perché. Inoltre potremo riuscire a migliorare il livello della moto grazie a questa nuova formazione. [Marquez a Motorsport] "

" Avere accanto Lorenzo o altri piloti non cambierà il mio stile e nemmeno le mie ambizioni. Però so che se un pilota vuole essere in uno dei tre top team, Honda, Ducati e Yamaha, deve essere in grado di vincere, perché se uno dei due non ce la fa, l’altro deve essere sempre in grado di sopperire a questo. Non voglio dire che Dani Pedrosa non abbia dato tantissimo alla Honda, però è chiaro che uno dei migliori piloti che avrebbe potuto vincere anche con altre moto, era Lorenzo. E ora lo avrò accanto a me "

Non resta che attendere il risultati della pista di questa nuova accoppiata che promette e scintille e di cui, forse, potrebbero anche approfittare gli avversari, se la gestione dovesse diventare problematica.