Marquez vs Quartararo, il nuovo dualismo della MotoGP è già realtà

Il weekend di Misano va in archivio con l'ennesimo successo di Marc Marquez. Il Cabroncito vince anche Il Gran Premio di San Marino, portando a casa il settimo sigillo di questo clamoroso 2019. Si perché l'alfiere di Cervera conferma una statistica mostruosa: quando arriva al traguardo quest'anno è sempre o primo o secondo. Cannibale.

Il Cabroncito vince di rabbia

Marc Marquez vince il GP di San Marino 2019Getty Images

Dopo le due clamorose sconfitte all'ultima curva, Marquez torna alla vittoria. Un trionfo ottenuto grazie alla sua solita grinta e alla sua voglia di vincere, ribadendo al mondo intero che è lui il numero uno della disciplina. Rimane guardingo ben 24 giri dietro all'arrembante Quartararo, per poi attaccarlo all'ultimo giro con un sorpasso da fenomeno assoluto. Il Cabroncito si prende quindi il successo a Misano, davanti al popolo giallo e a quel Rossi con cui aveva battibeccato il giorno prima e che, a detta sua, gli aveva dato maggiori motivazioni. Ora si va ad Aragon, ma con 93 punti di vantaggio nella generale (il distacco più ampio dal 2005) il conto alla rovescia per la vittoria matematica del titolo è già iniziato. E a sancire la resa, nelle dichiarazioni post gara, ci ha pensato il rivale più vicino in classifica, Andrea Dovizioso che al termine di un weekend anonimo chiuso con un 6° posto (un risultato deludente se si pensa che nel 2018 il rider forlivese qui vinse il GP) ha sconsolatamente ammesso di non pensare nemmeno più a colmare il gap ma di concentrarsi su chi è dietro in classifica.

Quartararo: il nuovo che avanza

Second-placed Petronas Yamaha SRT French rider, Fabio Quartararo (Front) arrives at the paddock followed by race winner Repsol Honda Team Spanish rider, Marc Marquez, riding a lap of honour, after the San Marino MotoGP Grand Prix race at the Misano WorldGetty Images

" Io credo che Marquez fosse più contento per aver aver battuto Quartararo, che è più giovane e sarà un suo grande avversario nei prossimi anni, piuttosto che tirare me in mezzo come al solito, visto che non ci stiamo tanto simpatici". "

Questo è il pensiero di Rossi sul successo di Marquez. Qualsiasi sia la verità, c'è da dire che la gara di Marquez ha incoronato Fabio Quartararo come nuovo fuoriclasse della categoria. Il francese classe 1999 aveva ottenuto solo quattro podi nei quattro anni precedenti tra Moto3 e Moto2, ma in MotoGP ha trovato il suo equilibrio e ora è il giovane rampante della disciplina. Un talento purissimo, un autentico fuoriclasse. E' il miglior rookie dai tempi di Marc Marquez, con già quattro podi all'attivo e tre pole position. Ma soprattutto è l'atteggiamento di "El Diablo" che fa paura: appena entra in pista va subito velocissimo ed è capace di stampare giri record già dai primi passaggi. A Misano è arrivata la consacrazione, con ben 24 giri davanti ad un rapace come Marc Marquez. Nel finale ha dovuto alzare bandiera bianca contro il Campione del Mondo, ma ormai il suo talento si è svelato al mondo.

Il miglior rookie dal 2013: il confronto al primo anno con gli altri big della MotoGP dopo 13 GP

Valentino Rossi (2000) 1 v (6 podi) 148 Nicky Hayden (2003) 0 v (1 podio) 101 Casey Stoner (2006) 0 v (1 podio) 109 Dani Pedrosa (2006) 2 v (8 podi) 193 Jorge Lorenzo (2008) 1 v (5 podi) 140 Andrea Dovizioso (2008) 0 v (0 podio) 118 Marc Marquez (2013) 5 v (12 podi) 253 Fabio Quartararo (2019) 0 v (4 podi) 112

Una "bega" per la Yamaha

Citando sempre Valentino Rossi, il buon Quartararo è una bella gatta da pelare per la casa giapponese. Si perché il francese, per motivi contrattuali e di soldi, gareggia con un motore che ha 500 giri in meno rispetto agli ufficiali e con altre limitazioni rispetto alle altre M1. Nessuno si aspettava queste prestazioni da Fabio, soprattutto guardando agli anni precedenti e al suo rendimento tutt'altro che memorabile in Moto2. Ma l'esplosione di Quartararo ha messo in grande difficoltà sia Morbidelli che si è trovato un compagno di box molto più veloce di lui, sia Rossi e Viñales, che con una moto più performante si ritrovano dietro El Diablo. Come sarebbe andata a Misano se Fabio Quartararo avesse avuto sotto il sedere la Yamaha con specifiche full factory?

" Quando fai 20 giri con Marquez a meno di mezzo secondo e senza commettere nessun errore, puoi ritenerti soddisfatto. Soprattutto devo pensare che sono un rookie. Non sono arrabbiato, perché quando combatti con un pilota che ha vinto sette titoli, devi essere più che contento. Possiamo dire che lottare con un campione del mondo è stato il miglior momento della mia carriera fino ad ora. "

Cosa accadrà nel 2020

I team per il 2020 in casa Yamaha saranno gli stessi, con Fabio e Morbidelli nel team Petronas. Ma Eric Mahe, manager personale dell’astro nascente francese, a Misano ha subito dichiarato che per il prossimo anno Quartararo avrà "il miglior pacchetto disponibile dalla Yamaha". Ma la domanda che tutti si pongono è: cosa si intende con questa frase? Una situazione simile a quella di Crutchlow in Honda? Ma gli sponsor del team Petronas saranno in grado di finanziare questo progetto? La situazione non è per nulla semplice da gestire, sia in termini economici che di piloti, dato che vedere il francese costantemente davanti agli ufficiali non è una cosa che fa impazzire il management della casa di Iwata. Quel che è certo è che Quartararo è un talento puro e cristallino, che può solo migliorare se messo nelle condizioni adatte. Se la Yamaha supporterà in toto il francese, l'anno prossimo ci sarà da divertirci.