Marquez vs Rossi: il Dottore meglio di Marc dopo 200 GP, ma l'inerzia è dalla parte dello spagnolo

Il 14esimo atto del mondiale della MotoGP va in archivio. Ad Aragon Marc Marquez ha stravinto il suo ottavo gran premio di questo 2019 al termine di un netto dominio. Il Cabroncito ora ha 98 punti di vantaggio nella generale su Dovizioso, ormai l'ottavo titolo mondiale della sua carriera è solo una formalità.

Festeggiati al meglio i 200 GP

L'alfiere di Cervera ad Alcaniz ha festeggiato i 200 GP nel motomondiale. Una pietra miliare della sua carriera, un numero importante per uno che, ricordiamolo sempre, ha solo 26 anni. I risultati dello spagnolo sono impressionanti: in poco più di 11 stagioni ha vinto ben 78 gare con ben 129 podi. Le pole sono 89.

I paragoni col Dottore

Sono anni che si guarda a Marquez come il nuovo Rossi, che si racconta che il Cabroncito ha nella testa solo i record del Dottore e via dicendo. Allora vediamo i numeri di Marquez paragonati a quelli di Valentino Rossi dopo 200 GP nel motomondiale. Vale ha corso la sua gara numero 200 il 22 giugno 2008 a Donington Park (quel giorno Rossi chiuse al 2° posto battuto solo dalla Ducati di Casey Stoner), dopo 12 stagioni e 8 corse, Marquez invece dopo 11 stagioni e 14 GP. Il numero dei mondiali è lo stesso, 7 per entrambi: Rossi ne ha vinto 1 in 125, 1 in 250, 5 in 500/MotoGP (3 con Honda, 2 in sella alla Yamaha), mentre Marquez 1 in 125, 1 in Moto2, 5 in MotoGP (tutti con Honda). Di seguito tutti gli altri numeri con le relative percentuali.

ROSSI VS MARQUEZ: I NUMERI DOPO 200 GP

Valentino Rossi Marc Marquez Mondiali 7 Mondiali 7 Vittorie 91 (45.5%) Vittorie 78 (39%) Podi 144 (72%) Podi 129 (64,5%) Pole Position 51 (25.5%) Pole Position 89 (44.5%) Giri veloci 74 (37%) Giri veloci 69 (34.5%)

In maniera forse sorprendente, il campione di Tavullia batte Marquez. Solo nelle pole position il Cabroncito supera il Dottore, per il resto tutti gli altri numeri sono a favore di Valentino.

L'epoca di Marquez più competitiva di quella di Rossi?

Analizzando in maniera un po' più approfondita questi numeri bisogna fare alcune considerazioni. Rossi ha vinto quello che ha vinto contro avversari probabilmente inferiori rispetto a quelli che ha trovato Marquez, soprattutto guardando la classe regina. Vale è arrivato in 500/MotoGP quando a vincere il titolo c'era Kenny Roberts Jr, un buon pilota, ma non certo un campione. Biaggi, Gibernau e Hayden sono tutti grandi riders, ma non fenomeni della categoria. L'unico vero campione affrontato dal Dottore è stato Casey Stoner in quegli anni.

L'epoca attuale di Marquez è di un livello medio forse maggiore di quello di diversi anni fa e con molte case che investono tanto nella categoria. Le gare sono sicuramente più combattute, con distacchi molto più risicati. Nonostante ciò Marc sta dominando, dimostrandosi sicuramente il più forte di quest'ultimo periodo storico.

Da ora in poi come andranno le cose?

Se, guardando alle statistiche, fino al GP numero 200 Rossi batte Marquez, da adesso in poi chi vincerà? L'inerzia sembra naturalmente a favore dello spagnolo. Dal 2009 in poi Valentino ha vinto un mondiale, nel 2009, poi poco altro. Dal 2010 in poi ha trionfato solo 12 volte in gara, troppo poche per un fenomeno come lui. Inoltre c'è stata anche la parentesi Ducati alquanto avara di risultati.

La musica per Marquez sembra molto diversa. Il Cabroncito, già in Thailandia fra due settimane o al più tardi a Motegi fra 20 giorni, festeggerà il mondiale numero 8 e all'orizzonte non sembrano vedersi avversari tali da poterlo battere. Insomma: Marc rischia di dominare ancora per molti anni, mentre Rossi sembra in parabola discendente, forse mai così in difficoltà come in questo periodo.

Marquez batterà anche Agostini?

Continuando a parlare di numeri, Marc Marquez sta battendo con una velocità allucinante tutti i record di questa disciplina. I nove mondiali di Rossi sembravano un miraggio, e invece lo spagnolo è quasi a quota 8. Per i podi e le vittorie c'è ancora tanto da fare per il Cabroncito, ma se dovesse continuare di questo passo nulla gli è precluso: la sua fame di successi è incredibile, un vero e proprio cannibale pronto ad agguantare ogni cosa. Perfino i numeri di Agostini sono in pericolo. Tutto dipende da lui e dalla sua voglia di vincere e di provare nuove sfide. Al momento sembra lanciato ad essere il più grande di tutti i tempi.