Marquez vuole il riscatto a Silverstone, tutto pronto per il ritorno di Lorenzo

Marc Marquez sta ancora smaltendo la delusione per la sconfitta in occasione del GP d’Austria, ma con 58 punti di vantaggio su Dovizioso può star tranquilla alla vigilia del GP di Gran Bretagna. Il campione del mondo cercherà un pronto riscatto, ma attenzione perché sulla pista britannica si è imposto soltanto nel 2014 e poi non è più salito sul podio pagando ben due ritiri.

" Speriamo di poter fare una grande gara a Silverstone. Sicuramente in passato abbiamo avuto sfortuna, ma quest’anno stiamo dimostrando che siamo molto più forti sui circuiti su cui non lo siamo stati in precedenza, quindi mi sento fiducioso per il fine settimana. Nuovo asfalto? Vedremo com’è, perché in passato quello di Silverstone era piuttosto accidentato e, ovviamente, dopo l’anno scorso, dovremo vedere come sarà il meteo "

Ci sarà invece il ritorno di Jorge Lorenzo dopo il suo infortunio ad Assen...

" È molto bello tornare con il Repsol Honda Team, perché è passato molto tempo da Assen. Mi sarebbe piaciuto tornare prima, ma la natura dell’infortunio mi ha costretto a prendermi il mio tempo. Mentre sono stato lontano dalla pista, ho dovuto lavorare duramente per essere pronto il più possibile per Silverstone, ma so che ci vorrà del tempo per ritrovare la velocità. Sono lieto di tornare con il team, in modo da poter continuare a migliorare ed ottenere i risultati che sappiamo di poter raggiungere "