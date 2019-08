Masià leader sul bagnato delle FP3 di Brno, ottimi Arbolino e Fenati

Il sabato del GP della Repubblica Ceca 2019 si è aperto come da previsione con una forte pioggia che ha colpito il circuito di Brno, rendendo di fatto impossibile migliorare i tempi ottenuti ieri e congelando la classifica per i qualificati al Q2. Il colpo di scena principale di questa sessione è stata la notizia che il leader delle FP2, l’argentino Gabriel Rodrigo, non sarà parte del weekend per via di una doppia frattura alla clavicola destra e al bacino riportata nella caduta dell’ultimo giro che lo costringerà a restare fermo quantomeno anche per l’Austria.

La pioggia ha smesso di cadere poco prima del semaforo verde, quindi abbiamo assistito a una girandola di miglioramenti continui giro dopo giro da parte di tutti i piloti. In particolare evidenza si sono messi Tony Arbolino (Team Snipers) e Raul Fernandez (Angel Nieto Team) che si sono scambiati il miglior tempo per gran parte della sessione sembrando particolarmente a proprio agio nel trovare il limite un giro prima dei rivali. Sul finale sono però cresciuti anche il compagno di team del lombardo Romano Fenati e lo spagnolo Jaume Masià (KTM Bester Capital) e all’ultimo tentativo è stato proprio l’iberico a piazzare la zampata vincente col tempo di 2:16.962, 41 millesimi meglio dell’ascolano.

Molto bene in queste condizioni difficili anche il turco Can Oncu (KTM Ajo) che si conferma più a suo agio sul bagnato trovando un buon quinto tempo; abbastanza tranquilli invece sia l’ex leader del Mondiale Aron Canet (settimo a un secondo) che il romagnolo Niccolò Antonelli (quattordicesimo a 2.4). Lorenzo Dalla Porta, al momento al comando nella classifica generale, è stato costretto invece a saltare metà del turno per la seconda rottura del weekend, dopo che un problema al connettore della sua Honda Leopard non gli ha permesso di girare quanto i suoi avversari.

CLASSIFICA FINALE FP3 – GP REPUBBLICA CECA 2019:

1 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 2’16.962 14 14 215.5

2 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers HONDA 2’17.003 14 14 0.041 0.041 212.1

3 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 2’17.439 10 11 0.477 0.436 216.4

4 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 2’17.564 17 17 0.602 0.125 210.5

5 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 2’17.832 14 14 0.870 0.268 208.4

6 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 2’17.977 13 14 1.015 0.145 210.1

7 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 2’18.337 16 17 1.375 0.360 208.0

8 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 2’18.344 14 15 1.382 0.007 209.7

9 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 2’18.456 17 17 1.494 0.112 211.7

10 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 2’18.737 9 13 1.775 0.281 211.3