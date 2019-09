In vista del Mondiale 2020 di Moto3, il team di Max Biaggi pensa in grande e aumenta il proprio impegno schierando due moto nel prossimo campionato iridato della minima cilindrata. Saranno lo spagnolo Alonso Lopez e Romano Fenati i piloti prescelti per rappresentare la squadra del “Corsaro”.

Focalizzando l’attenzione sul centauro italiano, Biaggi vuol dare fiducia all’ascolano, tornato a gareggiare dopo i tanti problemi disciplinari del 2018 legati al fattaccio di Misano in Moto2 con Stefano Manzi. Fenati, attualmente 13° nella classifica mondiale della classe leggera, è tornato ad assaporare il gusto del successo nel GP d’Austria in sella alla Honda del Team Snipers. Ora, una nuova avventura in una squadra che, quest’anno, sta cercando di conquistare il titolo mondiale della Moto3 con lo spagnolo Aron Canet.

