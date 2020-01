Max Biaggi sarà il nuovo tester dell'Aprilia? Lui ci crede: "Una tentazione meravigliosa"

Dal 2 al 4 febbraio ci sarà lo shakedown delle nuove moto della classe regina a Sepang in Malesia. Una tre giorni riservata ai rookie e ai team con concessioni speciali come KTM e Aprilia. Non è un mistero che la situazione per il team di Noale sia particolare. La questione doping riguardante Andrea Iannone ha posto in uno stato d’allerta la squadra italiana. Anche se le controanalisi, pur confermando la positività, sembrano avallare l’ipotesi della contaminazione alimentare, il percorso burocratico che dovrà affrontare The Maniac è piuttosto lungo e dunque la sua presenza nei test in Malesia è molto difficile.

Per questo è verosimile pensare che la lineup dell’Aprilia sia formata dallo spagnolo Aleix Espargaró e dal collaudatore britannico Bradley Smith. Tuttavia, nelle ultime ore, alcune voci alternative hanno iniziato a circolare... Il riferimento è a Max Biaggi. Il 49enne è stato protagonista di alcuni giorni di test in sella alla RSV4 X, come rivelano le cronache, e potrebbe essere in lizza per un ruolo di tester. Biaggi, sul suo profilo twitter, ha parlato di “Tentazione meravigliosa“. Non resta che attendere gli sviluppi della vicenda.