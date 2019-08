Mercato 2020: tutte le trattative e gli affari di MotoGP, Moto2 e Moto3

Il Motomondiale 2019 è ormai entrato nel vivo dopo la pausa estiva con il doppio appuntamento Brno-Spielberg e, come di consueto, ci si comincia già a proiettare alla prossima stagione con le ultime trattative di mercato per completare la line-up dei piloti per il 2020. Partiamo dalla Ducati, che ha già ufficializzato la conferma per il prossimo anno nel team ufficiale della coppia italiana formata da Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, sbarrando di fatto la strada a Jack Miller. L’australiano del Team Pramac ambiva al passaggio nel team ufficiale ed ora sarà presumibilmente costretto a proseguire ancora per un’altra stagione con la squadra di Francesco Guidotti (insieme a Francesco Bagnaia).

Non ci sono altrettante certezze in casa Honda alla luce della situazione di Jorge Lorenzo, il quale va in scadenza di contratto a fine 2020 ma che potrebbe anche optare per un clamoroso ritiro dalle corse al termine di questa stagione. L’esperienza dell’iberico nel Team Repsol Honda è stata finora disastrosa ed ora il cinque volte campione del mondo sarebbe ancora incerto sul proprio futuro, lasciando così aperta la possibilità di una promozione nel team ufficiale per uno tra Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami. Se si dovesse verificare questo scenario, il posto rimasto vacante nel Team LCR Honda sarebbe occupato da Alex Marquez, leader del Mondiale di Moto2 e fratellino di Marc.

Nessuna novità in vista per il 2020 in casa Yamaha (Rossi e Viñales nel team ufficiale, Quartararo e Morbidelli nel team clienti), Suzuki (gli spagnoli Rins e Mir confermati) e Aprilia (Aleix Espargaro e Andrea Iannone ancora insieme nel 2020), mentre la KTM ha annunciato recentemente l’arrivo nella classe regina del sudafricano Brad Binder. Il campione iridato Moto3 del 2016 gareggerà nel Team Tech 3 al posto di Hafizh Syahrin (bocciato dal team principal Hervé Poncharal), con il portoghese Miguel Oliveira in attesa di un eventuale addio del francese Johann Zarco (con contratto fino al 2020 ma in grandissima crisi) per approdare nel team factory a fianco di Pol Espargaro.

Molte trattative in corso e diversi affari già conclusi tra Moto2 e Moto3, tra cui il clamoroso divorzio di Niccolò Bulega con lo Sky Racing Team per approdare nel Team Gresini. Sempre in chiave azzurra ci sono diverse squadre della categoria intermedia interessate a Lorenzo Dalla Porta, 2° nel Mondiale Moto3, anche se il toscano sembra essere ormai vicino all’accordo con il Team Italtrans per far coppia con Enea Bastianini nella sua stagione da rookie nella classe di mezzo. L’altro pilota italiano praticamente certo di passare dalla Moto3 alla Moto2 è Romano Fenati, il quale lascerà sicuramente il Team VNE Snipers anche se non ha ancora raggiunto l’accordo con nessuna squadra. Da segnalare anche la situazione dell’iberico Aron Canet, leader del Mondiale Moto3 con il nuovo team di Max Biaggi, il quale potrebbe fare il salto di categoria affiancando Marco Bezzecchi nel Team KTM Tech 3 di Hervè Poncharal. Si profila una vera e propria rivoluzione nel Team Leopard di Moto3, che sembra ormai prossimo all’annuncio di una nuova coppia di piloti per il 2020 formata dal romano Dennis Foggia (che dice addio al progetto della VR46 Academy) e dallo spagnolo Jaume Masià.