Mondiale virtuale a Pasqua: Valentino Rossi sfida Marquez, Vinales e Quartararo

Valentino Rossi è pronto per tornare virtualmente in pista. Il Dottore gareggerà infatti nel secondo appuntamento del Mondiale MotoGP virtuale che andrà in scena domenica 12 aprile (ore 15.00) sul circuito del Red Bull Ring (quello che tradizionalmente ospita il GP d’Austria). Dopo il grande successo della prima uscita, disputata un paio di settimane fa al Mugello, gli organizzatori hanno deciso di replicare in occasione di Pasqua e all’evento parteciperanno quasi tutti i big della griglia di partenza.

Oltre al centauro di Tavullia, all’esordio stagionale dopo aver dato forfait per la prova in terra toscana, si cimenteranno col videgioco anche Marc Marquez (campione del Mondo in carica con la Honda), Danilo Petrucci e Michele Pirro con la Ducati (Andrea Dovizioso assente), Maverick Vinales con l’altra Yamaha accanto al numero 46, Alex Marquez con l’altra Honda ufficiale, Fabio Quartararo con la Yamaha del Team Petronas. Prevista una qualifica di cinque minuti, poi una gara sulla distanza di 10 giri. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

