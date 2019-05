Moto2, Alex Marquez precede Thomas Luthi nel warm up

Alex Marquez (Kalex Eg 0,0 VDS) ha fatto segnare la migliore prestazione nel corso del warm-up del Gran Premio di Spagna 2019 di Moto3. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso i venti minuti del turno mattutino con il crono di 1:41.582, precedendo lo svizzero Thomas Luthi (Kalex Dynavolt) per appena 14 millesimi. Terza posizione per l’australiano Remy Gardner (Kalex Onexox) a 0.218, quarta per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) con un distacco di 0.277, mentre in quinta troviamo il primo degli italiani, Fabio Di Giannantonio (Speed Up) a tre decimi dalla vetta.

Sesta posizione per il poleman di ieri, lo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up) che ha chiuso con 309 millesimi di distacco da Marquez, quindi in settima si colloca Luca Marini (Sky Racing VR46) a 390. Completano la top ten lo spagnolo Iker Lecuona (KTM American) ottavo a 462 millesimi, il nostro Enea Bastianini (Kalex Italtrans) nono a 513, mentre è decimo il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) a 521, dopo essere stato protagonista di una caduta in curva 9 a metà sessione.

Gli altri italiani: il rientrante Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) è 14esimo a sei decimi da Marquez, davanti a Stefano Manzi (MV Agusta) a 791 millesimi, mentre Lorenzo Baldassarri è solamente 21esimo a quasi nove decimi dalla vetta. Un gap quanto mai preoccupante per il leader della classifica generale, che non sembra avere approcciato nella giusta maniera questo fine settimana, nonostante il sesto posto in griglia. 22esima prestazione per Simone Corsi (Kalex Tasca) a un secondo, quindi 23esimo Andrea Locatellli (Kalex Italtrans) a 1.076, 24esimo Marco Bezzecchi (Red Bull KTM Tech3) 1.235, mentre è 25esimo Mattia Pasini (KTM Sama) a 1.261.

A questo punto la Moto2 si concentra in ottica gara che, come consuetudine quando si corre in Europa, prenderà il via alle ore 12.20. Alex Marquez e Jorge Navarro sono i favoriti per la prova di casa, ma Thomas Luthi e Remy Gardner sono molto vicini. Gli italiani, al momento, sembrano leggermente in difficoltà, ma siamo certi che saranno della battaglia, per primo Lorenzo Baldassarri.

CLASSIFICA TEMPI WARM-UP GP SPAGNA 2019 – MOTO2

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 251.1 1’41.582

2 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 245.0 1’41.596 0.014 / 0.014

3 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 244.3 1’41.800 0.218 / 0.204

4 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 249.1 1’41.859 0.277 / 0.059

5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 246.7 1’41.889 0.307 / 0.030

6 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 245.2 1’41.891 0.309 / 0.002

7 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.6 1’41.972 0.390 / 0.081

8 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 246.3 1’42.044 0.462 / 0.072

9 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.6 1’42.095 0.513 / 0.051

10 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 249.0 1’42.103 0.521 / 0.008

