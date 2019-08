Moto2, FP1 GP Gran Bretagna: Di Giannantonio sfreccia davanti a Navarro

Fabio Di Giannantonio ha giganteggiato nelle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale Moto2 che si disputa a Silverstone dove è stato realizzato un nuovo asfalto dato che il precedente aveva impedito lo svolgimento della corsa dell’anno scorso a causa dello scarso drennagio. L’alfiere del Campetella Speed Up ha stampato un eccellente 2:05.777 proprio in chiusura della sessione ed è così riuscito a balzare al comando della classifica precedendo il compagno di squadra Jorge Navarro di appena 83 millesimi.

Il centauro italiano, capace di concludere al secondo posto a Brno, ha dato un ottimo segnale su una pista che sembra essere congeniale alla sua Speed Up e spera di essere assoluto protagonista anche per il prosieguo del weekend con l’obiettivo di salire sul podio. Lo spagnolo Navarro, terzo in classifica generale, spera di poter accorciare le distanze nei confronti di chi lo precede nella corsa verso il titolo vale a dire Thomas Luthi e Alex Marquez. Lo svizzero ha concluso la FP1 in terza posizione a 0.136 da Di Giannantonio mentre il fratello minore di Marc, leader della generale con 43 punti di vantaggio proprio su Luthi, è quarto a 0.148.

Lorenzo Baldassarri, reduce dal quarto posto a Spielberg, è buon sesto subito alle spalle di Gardner. Il centauro della Flexbox HP 40 conserva un vantaggio di dieci millesimi nei confronti di Luca Marini (Sky Racing Team), ottavo Mattia Pasini a 0.420 con la Kalex della Tasca Racing. Decisamente più attardati gli altri italiani: Stefano Manzi 15esimo, Andrea Locatelli 21esimo, Marco Bezzecchi 22esimo, Nicolò Bulega 23esimo, Enea Bastianini 25esimo. Di seguito la classifica dei tempi e il risultato della FP1 del GP di Gran Bretagna per la Moto2.

Prove libere 1 - GP di Gran Bretagna - Moto2

1 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Campetella Speed Up Speed Up 276.2 2’05.777

2 9 Jorge NAVARRO SPA Campetella Speed Up Speed Up 270.6 2’05.860 0.083 / 0.083

3 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 274.8 2’05.913 0.136 / 0.053

4 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 274.8 2’05.925 0.148 / 0.012

5 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 273.4 2’05.973 0.196 / 0.048

6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 Kalex 272.7 2’06.150 0.373 / 0.177

7 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 274.1 2’06.160 0.383 / 0.010

8 54 Mattia PASINI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 273.4 2’06.197 0.420 / 0.037

9 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 Kalex 272.0 2’06.205 0.428 / 0.008

10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 274.1 2’06.380 0.603 / 0.175

11 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 271.3 2’06.387 0.610 / 0.007

12 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 274.1 2’06.463 0.686 / 0.076

13 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 271.3 2’06.490 0.713 / 0.027

14 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Temporary Forward MV Agusta 270.0 2’06.551 0.774 / 0.061

15 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Temporary Forward MV Agusta 273.4 2’06.572 0.795 / 0.021

16 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 270.6 2’06.614 0.837 / 0.042

17 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 276.2 2’06.689 0.912 / 0.075

18 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 275.5 2’06.823 1.046 / 0.134

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 274.8 2’06.947 1.170 / 0.124

20 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 269.3 2’06.971 1.194 / 0.024

21 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 274.8 2’06.974 1.197 / 0.003

22 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 270.0 2’07.070 1.293 / 0.096

23 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 278.3 2’07.112 1.335 / 0.042

24 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 271.3 2’07.267 1.490 / 0.155

25 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 270.6 2’07.563 1.786 / 0.296

26 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 266.6 2’07.834 2.057 / 0.271

27 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 268.6 2’08.319 2.542 / 0.485

28 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 270.6 2’08.448 2.671 / 0.129

29 38 Bradley SMITH GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 274.1 2’08.622 2.845 / 0.174

30 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 268.6 2’10.044 4.267 / 1.422

31 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 266.6 2’11.056 5.279 / 1.012

32 19 Teppei NAGOE JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 269.3 2’12.846 7.069 / 1.790