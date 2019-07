Moto2, GP Germania: Alex Marquez centra la pole davanti a un super Luca Marini

Le qualifiche del GP di Germania 2019 di Moto2 si sono concluse con la pole position di Alex Marquez con il tempo 1:23.585 che ha seguito a ruota quella del fratello nella classe regina e si candida prepotentemente a tornare in vetta al Mondiale nella giornata di domani, anche viste le difficoltà di Luthi. Seconda posizione per uno straordinario Luca Marini che al pari dello spagnolo era stato costretto a passare dalla Q1 salvo trovare quegli aggiustamenti che gli hanno permesso di portare a casa un ottimo giro a 79 millesimi dal leader; terzo posto per un sorprendente Marcel Schrotter (+0.082) che ha trovato nel finale un giro competitivo che lo porterà a partire dalla prima fila domani.

La Q1 si è svolta in maniera molto lineare, con tutti i grandi favoriti che hanno rispettato le attese e si sono rapidamente appropriati delle prime quattro posizioni ad eccezione di Enea Bastianini che in questo weekend non sembra avere un gran feeling rispetto a quanto ci ha abituato nelle ultime uscite. Molto bene invece Marco Bezzecchi con la sua KTM, dopo tante gare difficili la Top 10 di Assen potrebbe aver rappresentato un punto di svolta in positivo nella sua stagione, oggi il romagnolo ha chiuso la prima qualifica quinto e a un passo dalla Q2.

La seconda fase ha visto immediatamente il super tempo di Marquez che si è capito subito potesse essere forse sufficiente anche per la pole, Marini nel finale si è avvicinato ma il suo sforzo non è bastato; molto bene Fabio Di Giannantonio che ha portato la sua Speed Up in quarta piazza a 196 millesimi davanti alla Kalex di Augusto Fernandez (+0.238). Jorge Navarro è caduto per l’ennesima volta sul più bello e dovrà accontentarsi di partire dalla decima casella di partenza dopo aver dominato la Q1, subito dietro al nostro Lorenzo Baldassarri che sembrava poter ottenere una buona posizione ad inizio sessione ma sul finale non è riuscito a fare meglio dell’1:23.928 finale. Quattordicesimo e sedicesimo Andrea Locatelli e Nicolò Bulega.

I tempi delle qualifiche di Moto2 del GP di Germania 2019: