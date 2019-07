Moto2: Lorenzo Baldassarri rinnova il contratto con Pons Racing fino al 2020

Arrivano novità per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Baldassarri. Il centauro italiano, impegnato nel Mondiale 2019 di Moto2 con Pons Racing, ha deciso di non effettuare il grande salto in MotoGP in vista della prossima stagione e di continuare il proprio rapporto con il team della media cilindrata.

Nella mattinata odierna, infatti, è arrivata la notizia del rinnovo fino dal 2020 del “Balda” con i colori della squadra FLEXBOX HP 40. Per il marchigiano, allo stato attuale delle cose, la necessità è quella di conquistare il titolo in questa categoria e, viste le difficoltà delle ultime apparizioni (quarto posto a -39 dalla vetta in classifica generale) e un Alex Marquez lanciatissimo, il voler prolungare la propria esperienza in Moto2 è giustificabile. Lo stesso discorso riguarda anche il compagno di squadra, lo spagnolo Augusto Fernandez.