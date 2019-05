Moto2, Mattia Pasini torna in pista: sostituirà Khairul Idham Pawi

Mattia Pasini tornerà a correre in Moto2 a partire dal prossimo GP che si correrà a Le Mans: il pilota, dopo aver sostituito Augusto Fernandez ad Austin e Jake Dixon a Jerez de la Frontera, salirà in sella alla moto della Petronas Sprita Racing che appartiene a Khairul Idham Pawi, infortunato.

Una frattura al mignolo della mano destra ha messo ko il malese a Jerez, peraltro il pilota è già stato operato, con successo, a Barcellona, e così la scuderia ha scelto il 33enne nostrano per la sua sostituzione fino al completo recupero. Khairul Idham Pawi sarà out per un periodo compreso tra le sei e le otto settimane.

Petronas fa sapere che Pasini sarà in pista già domani a Jerez in occasione della giornata di test riservata a Moto2 e Moto3. di seguito l’annuncio ufficiale della scuderia.