Moto2: Nagashima il più veloce, bene Luca Marini 3° e Alex Marquez 11°

E’ del giapponese Tetsuta Nagashima il miglior tempo delle prove libere 1 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Il giapponese, con il crono di 1’35″969, è stato fin da subito velocissimo, su di un asfalto umido per le altissime temperature nelle quali si è disputata la sessione. Il nipponico ha preceduto lo spagnolo Augusto Fernandez di 384 millesimi e Luca Marini, in sella alla Kalex dello SKY Racing Team VR46, di 0″404. Un buon riscontro per il fratellino di Valentino Rossi, per tutto il turno orbitante nella top-3.

A seguire troviamo lo svizzero Dominique Aegerter (+0″537) e il padrone di casa Somkiat Chantra (+0″604), motivatissimo a ben figurare in questo fine settimana davanti al proprio pubblico. Bene Nicolò Bulega, sesto sull’altra Kalex dello SKY Racing Team VR46 (+0″611), a precedere lo spagnolo Iker Lecuona (+0″619), il sudafricano della KTM Brad Binder (+0″637), l’australiano Remy Gardner (+0″643) e lo spagnolo Jorge Martin sull’altra moto austriaca (+0″673). A completare il quadro della top-14, guardando in casa italiana, troviamo un ottimo Stefano Manzi 12°, Mattia Pasini 13° e Fabio Di Giannantonio 14°. Undicesimo, invece, il leader della classifica iridata Alex Marquez, a 0″764 dal vetta, che ha scelto di non prendersi eccessivi rischi, tenuto conto delle condizioni delle FP1.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP THAILANDIA 2019 – MOTO2

45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 1’35.969 14 18 279.7

2 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 KALEX 1’36.353 16 17 0.384 0.384 278.3

3 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’36.373 19 21 0.404 0.020 280.5

4 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Temporary Forward MV AGUSTA 1’36.506 19 20 0.537 0.133 276.9

5 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’36.573 19 19 0.604 0.067 278.3

6 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’36.580 20 20 0.611 0.007 281.9

7 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 1’36.588 14 19 0.619 0.008 279.7

8 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’36.606 18 18 0.637 0.018 274.8

9 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 1’36.612 16 17 0.643 0.006 281.9

10 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’36.642 17 18 0.673 0.030 276.2

11 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’36.733 7 19 0.764 0.091 281.2

12 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Temporary Forward MV AGUSTA 1’36.911 17 17 0.942 0.178 279.0

13 54 Mattia PASINI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1’36.958 14 17 0.989 0.047 279.0

14 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up SPEED UP 1’36.963 16 19 0.994 0.005 277.6

15 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up SPEED UP 1’36.969 17 19 1.000 0.006 276.9

16 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’36.986 14 17 1.017 0.017 277.6

17 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 1’36.999 15 16 1.030 0.013 278.3

18 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’37.026 17 18 1.057 0.027 277.6

19 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’37.056 13 17 1.087 0.030 278.3

20 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 KALEX 1’37.117 16 19 1.148 0.061 277.6

21 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’37.164 14 19 1.195 0.047 276.2

22 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’37.300 15 18 1.331 0.136 281.2

23 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’37.371 14 18 1.402 0.071 279.7

24 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 1’37.384 14 16 1.415 0.013 274.8

25 96 Jake DIXON GBR Gaviota Angel Nieto Team KTM 1’37.399 12 18 1.430 0.015 276.9

26 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’37.447 15 19 1.478 0.048 274.1

27 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’37.637 19 20 1.668 0.190 276.9

28 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 1’37.829 18 18 1.860 0.192 272.7

29 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 1’38.789 18 20 2.820 0.960 274.1

30 47 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing KALEX 1’38.869 7 18 2.900 0.080 278.3

31 18 Xavi CARDELUS AND Gaviota Angel Nieto Team KTM 1’38.945 16 16 2.976 0.076 275.5

32 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’39.337 19 19 3.368 0.392 274.8

