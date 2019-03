Moto2, risultato qualifiche GP Argentina: Xavi Vierge centra la pole position su Schrotter

Gli italiani non piazzano il colpo giusto ed è lo spagnolo Xavi Vierge a centrare la pole position del Gran Premio di Argentina 2019 di Moto2. Il pilota nato a Barcellona conquista la sua seconda partenza al palo della carriera, al 61esimo GP disputato, mettendo a segno il nuovo record del circuito di Termas de Rio Hondo per quanto riguarda la classe mediana. L’alfiere del team Kalex EG 0,0 VDS, infatti, chiude le sue qualifiche in 1:42.726 precedendo di appena 9 millesimi il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) e di 12 il britannico Sam Lowes (Kalex Federal Oil) dopo una battaglia veramente serrata.

Quarta posizione, e seconda fila, per lo spagnolo Alex Marquez (Kalex EG 0,0 VDS) a 47 millesimi, per confermare quanto la Moto2 quest’anno veda un livello davvero altissimo, quindi in quinta posizione troviamo lo svizzero Thomas Luthi (Kalex Dynavolt) a 130 millesimi, mentre è sesto il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) a 147. Settimo tempo per l’australiano Remy Gardner (Kalex Onexox) a 243, mentre in ottava posizione troviamo il primo rappresentante della pattuglia italiana: Lorenzo Baldassarri. Il portacolori del team (Kalex Flexbox) si ferma a 249 millesimi, quindi nono Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) a 282 e Simone Corsi (Kalex Tasca) a 335.

Gli altri italiani: 12esimo tempo per Enea Bastianini (Kalex Italtrans) a poco meno di quattro decimi, quindi 13esimo un deludente Luca Marini (Sky Racing VR46) che non è stato in grado di realizzare il giro giusto, e ha chiuso a pochi millesimi da Bastianini. Alle sue spalle, 14esimo, Andrea Locatelli (Kalex Italtrans) a 4 decimi, quindi è 18esimo Fabio Di Giannantonio (Speed Up) a 651. Si fermano già in Q1, invece, Marco Bezzecchi (Red Bull KTM Tech3) e Stefano Manzi (MV Agusta).

RISULTATO E CLASSIFICA QUALIFICHE GP ARGENTINA 2019 – MOTO2

1 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 279.5 1’42.726

2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 274.0 1’42.737 0.011 / 0.011

3 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 275.7 1’42.738 0.012 / 0.001

4 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 277.8 1’42.773 0.047 / 0.035

5 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 275.3 1’42.856 0.130 / 0.083

6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 276.0 1’42.873 0.147 / 0.017

7 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 276.3 1’42.969 0.243 / 0.096

8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 273.0 1’42.975 0.249 / 0.006

9 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 274.2 1’43.008 0.282 / 0.033

10 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 275.7 1’43.061 0.335 / 0.053