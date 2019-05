Moto3, Andrea Migno davanti a tutti nel warm up

Andrea Migno si porta davanti a tutti nel warm-up del GP di Spagna 2019 della Moto3, valido come quarto round del Mondiale di categoria. Il ventitreenne di Cattolica ha trovato un convincente 1:46.553, ben quattro decimi meglio del tempo fatto registrare nella qualifica di ieri, e sembra così aver risolto i problemini sulla sua KTM Bester Capital Dubai che lo avevano frenato durante il weekend e che lo costringeranno a partire dalla tredicesima piazza; tornano là davanti anche le due KTM del Max Racing Team dei due leader di classifica generale Aron Canet e Jaume Masià, riportando dunque davanti a ridosso della gara tutti e 3 i protagonisti del podio del GP degli USA, una sorpresa soprattutto per Migno e Masià che nel corso del weekend erano parsi più in difficoltà.

Gli ultimi 20 minuti di prove hanno permesso ai piloti di testare le condizioni dei rispettivi set-up e del nuovo asfalto del tracciato nella fresca mattinata spagnola che preannuncia una giornata soleggiata ma con temperature abbastanza basse. Romano Fenati (VNE Snipers) ha completato solamente un paio di giri buoni, sembrando abbastanza sicuro del set-up trovato nella giornata di ieri e chiudendo quinto a 780 millesimi da Migno, mentre chi è apparso in grande difficoltà è stato Dennis Foggia per via di un problema al posteriore della sua KTM che lo ha tenuto lontano dai tempi dei primi (+1.222)

La gara prenderà il via come di consueto alle 11, con quattro italiani nelle prime cinque posizioni – tra i quali Niccolò Antonelli (Sic58 Squadra Corse) e Celestino Vietti (Team Sky), oggi rispettivamente settimo e decimo – che proveranno a rubare la scena ai due padroni di casa Canet e Masià. Da tenere d’occhio certamente anche Suzuki e Rodrigo.

CLASSIFICA WARM-UP MOTO3, GP SPAGNA 2019

1 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 1’46.553 8 9 209.7

2 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 1’46.651 8 11 0.098 0.098 210.3

3 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’47.112 8 11 0.559 0.461 213.1

4 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’47.326 8 11 0.773 0.214 210.8

5 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers HONDA 1’47.333 6 8 0.780 0.007 207.5

6 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 1’47.345 7 10 0.792 0.012 210.7

7 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’47.394 7 11 0.841 0.049 210.4

8 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1’47.425 6 10 0.872 0.031 207.9

9 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’47.469 7 11 0.916 0.044 211.1

10 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’47.487 7 11 0.934 0.018 213.2