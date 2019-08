Moto3, doppia frattura per Gabriel Rodrigo: l'argentino salta la gara di Brno

Non arriva una buona notizia per il Team Gresini impegnato nel Mondiale 2019 di Moto3, nel decimo round del campionato a Brno (Repubblica Ceca). L’argentino Gabriel Rodrigo, caduto nelle ultime fasi delle prove libere 2, si è procurato la frattura della clavicola destra e del bacino. Oggi sarà, dunque, a Barcellona per ulteriori esami ma il suo fine settimana ceco è già finito. Viste le sue condizioni, è a serio rischio la partecipazione del sudamericano in vista del weekend in Austria, programmato tra poco meno di una settimana sul tracciato di Spielberg (9-11 agosto).

Poco fortunato Rodrigo, che aveva terminato in vetta alla classifica combinata dei tempi la prima giornata di prove con il crono di 2’08″125, a precedere Tony Arbolino (Honda – VNE Snipers) di 0″200 e il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda – SIC58 Squadra Corse) di 0″308.