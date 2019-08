Moto3, FP1 GP Gran Bretagna: Tony Arbolino svetta col record della pista, 3° Dalla Porta

Si è aperto con il botto il weekend di Silverstone per la Moto3, con uno strepitoso Tony Arbolino capace di firmare il nuovo record della pista britannica in 2’12″008 nel corso della prima sessione di prove libere. I primi riscontri cronometrici hanno certificato l’ottimo lavoro svolto dal circuito con la nuova riasfaltatura del tracciato, che ha permesso ai piloti della classe leggera di girare ben 3″ più forte rispetto alle FP1 dell’anno scorso a parità di condizioni climatiche (pista asciutta, temperature basse).

Arbolino si è reso protagonista di un time-attack fenomenale con gomma nuova alla fine del turno, guidando alla perfezione e sfruttando al meglio anche alcune scie che hanno contribuito a rendere inattaccabile il tempo fatto segnare dal lombardo del Team VNE Snipers. Alle sue spalle si è collocato il giapponese Kaito Toba (Honda Team Asia), secondo a 674 millesimi dal miglior tempo, mentre il leader del campionato Lorenzo Dalla Porta si è classificato terzo a 685 millesimi dalla vetta con la Honda del Team Leopard. Buon turno d’apertura anche per il rivale del toscano in ottica iridata, lo spagnolo Aron Canet, il quale ha chiuso in quarta piazza a 0.895 dalla testa e a 2 decimi da Dalla Porta.

L’Italia può sorridere anche per il quinto posto di un redivivo Andrea Migno (Bester Capital Dubai), staccato di 1.045 dal leader al termine di un turno abbastanza incoraggiante, oltre alla sesta piazza dell’ascolano Romano Fenati (VNE Snipers), come di consueto in pista da solo e senza l’ausilio del gioco delle scie per lavorare sul passo. Da evidenziare l’ottima prestazione dello spagnolo Jeremy Alcoba, nono classificato alla sua prima esperienza a Silverstone nel ruolo di sostituto dell’infortunato Gabriel Rodrigo nel Team Kömmerling Gresini. Fuori dalla top14 gli altri azzurri, con Celestino Vietti 19°, Niccolò Antonelli 20°, Dennis Foggia 23°, Stefano Nepa 28° e Riccardo Rossi 31°.

Classifica – FP1 GP Gran Bretagna 2019 - Moto3

1 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 225.0 2’12.008

2 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 228.3 2’12.682 0.674 / 0.674

3 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 226.8 2’12.693 0.685 / 0.011

4 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 224.5 2’12.903 0.895 / 0.210

5 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 226.4 2’13.053 1.045 / 0.150

6 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 223.1 2’13.079 1.071 / 0.026

7 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.2 2’13.147 1.139 / 0.068

8 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 222.2 2’13.244 1.236 / 0.097

9 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 223.6 2’13.267 1.259 / 0.023

10 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 223.1 2’13.319 1.311 / 0.052

11 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 222.6 2’13.543 1.535 / 0.224

12 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 223.1 2’13.625 1.617 / 0.082

13 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 223.1 2’13.758 1.750 / 0.133

14 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 225.0 2’13.839 1.831 / 0.081

15 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 218.6 2’13.881 1.873 / 0.042

16 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 225.4 2’14.108 2.100 / 0.227

17 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 225.9 2’14.236 2.228 / 0.128

18 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 222.2 2’14.327 2.319 / 0.091

19 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.0 2’14.400 2.392 / 0.073

20 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 223.1 2’14.491 2.483 / 0.091

21 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 223.6 2’14.581 2.573 / 0.090

22 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 223.6 2’14.638 2.630 / 0.057

23 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 230.7 2’14.683 2.675 / 0.045

24 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 219.0 2’14.816 2.808 / 0.133

25 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 223.6 2’15.175 3.167 / 0.359

26 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 219.0 2’15.277 3.269 / 0.102

27 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 225.4 2’15.328 3.320 / 0.051

28 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 225.9 2’15.379 3.371 / 0.051

29 96 Brandon PAASCH USA FPW Racing KTM 221.3 2’16.057 4.049 / 0.678

30 73 Maximilian KOFLER AUT Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 219.0 2’16.484 4.476 / 0.427

31 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 224.0 2’16.634 4.626 / 0.150