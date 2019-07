Moto3, GP Germania: prima pole in carriera di Sasaki, quarto Dalla Porta, quinto Fenati

Ayumu Sasaki si prende con forza la prima pole position della sua carriera nelle qualifiche del GP di Germania 2019 di Moto3, portando la sua Honda Petronas a girare sull’1:26.135, seguito dal connazionale del Team Asia Kaito Toba (+0.057) che completa l’apoteosi nipponica del Sachsenring. Subito alle spalle del duo giapponese si sono inserite le due Leopard di Marcos Ramirez (+0.171) e di Lorenzo Dalla Porta che con un ultimo fulmineo tentativo è riuscito ad approfittare della giornata nera di tutti i suoi principali rivali per il titolo (+0.460).

Aron Canet e Tony Arbolino infatti, hanno aspettato troppo durante il Q1 andando alla ricerca estrema del gioco delle scie, finendo con l’essere clamorosamente eliminati entrambi dopo uno spettacolo non nuovo in questo tipo di situazioni che non è certo dei migliori; il lombardo è riuscito a non prendere bandiera per due soli secondi ma il suo tentativo in extremis per rientrare nella Q2 si è infranto per soli 41 millesimi rispetto al tempo di John McPhee, mentre il leader del Mondiale ha addirittura dovuto abortire l’ultimo attacco per non essere passato in tempo sul traguardo, un errore incredibile se si pensa all’esperienza del team di Max Biaggi e dello stesso Canet.

Nel Q2 si è verificata invece la debacle di Niccolò Antonelli, solo diciassettesimo a oltre un secondo e che ad eccezione di quel lampo finale nelle FP3 che gli aveva permesso di qualificarsi alla seconda fase della qualifica è parso per tutto il weekend molto in difficoltà rispetto al passo dei primi e potrebbe non riuscire a rimontare come al suo solito domani. Ancora molto bene sul giro secco Romano Fenati che ha spinto l’unica VNE Snipers superstite nella Q2 fino alla quinta posizione, staccato di 357 millesimi dal tempo di Sasaki, ora per l’ascolano sarà importante riuscire a fare finalmente bene anche in gara dove in questa stagione sta avendo spesso difficoltà. Dennis Foggia, dopo aver brillantemente superato il taglio della Q1 si è qualificato ottavo (+0.594), davanti a Gabriel Rodrigo.

RISULTATO QUALIFICHE MOTO3 – GP GERMANIA 2019:

1 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’26.135 6 6 211.0

2 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA Q2 1’26.192 6 6 0.057 0.057 211.7

3 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA Q2 1’26.306 3 7 0.171 0.114 208.7

4 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA Q2 1’26.460 7 8 0.325 0.154 210.8

5 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers HONDA Q2 1’26.492 7 7 0.357 0.032 206.7