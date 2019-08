Moto3, Masià chiude in vetta su Rodrigo e McPhee le prime libere di Brno

La prima sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della Moto3 ha sancito il ritorno ufficiale dalle vacanze estive del Motomondiale. Sulla pista di Brno, infatti, la classe regina ha rotto il ghiaccio con una sessione non del tutto indicativa con cielo nuvoloso e 21 gradi di atmosfera (23 per l’asfalto). I piloti, anche in vista della probabile pioggia della giornata di domani) hanno lavorato in maniera particolare, senza forzare in alcuni casi, mentre diverse sorprese non sono mancate ai piani alti.

Il miglior tempo, quindi, lo piazza Jaume Masià (KTM Bester) in 2:08.615, superando per appena due millesimi l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Kommerling), mentre è terzo il britannico John McPhee (Honda Petronas) in 2:08.896 a 281 millesimi. Quarto crono per il nipponico Ai Ogura (Honda Asia) in 2:08.932 a 317 millesimi, mentre è quinto il primo degli italiani, Andrea Migno (KTM Bester) in 2:08.964 a 349 millesimi. Sesto tempo per lo spagnolo Marcos Ramirez (Honda Leopard) in 2:08.984 a 369 millesimi, quindi settimo Romano Fenati (Honda Snipers) che, dopo essere rimasto in vetta per larga parte del turno, si ferma a 410 millesimi. Ottavo lo spagnolo Albert Arenas (KTM Angel Nieto) a 536, nono il padrone di casa Jakub Kornfeil (KTM Redox) a 537, mentre è decimo il sudafricano Darryn Binder (KTM CIP) a 578.

Dopo un inizio complicato per colpa di una perdita d’olio, si classifica in 12esima posizione (alle spalle del suo rivale Aron Canet) il leader del Mondiale, Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) in 2:09.225 a sei decimi da Masià, quindi 13simo Tony Arbolino (Honda Snipers) a 702 millesimi, mentre è 15esimo Dennis Foggia (Sky Racing VR46) a 1.026. Dopo un buon avvio di sessione, non va oltre la 21esima piazza Niccolò Antonelli (Honda SIC58) in 2:09.969 a 1.354, quindi 25esimo Riccardo Rossi (Honda Kommerling) a 1.675, mentre è solamente 28esimo Celestino Vietti (Sky Racing VR46) a 2.048. 31esimo ed ultimo Stefano Nepa (KTM Reale Avintia) a 3.085.

La classe più leggera tornerà in scena alle ore 13.15 per una FP2 decisamente più indicativa, nella quale vedremo con maggiore precisione i reali valori in campo. Per il momento i duellanti in ottica titolo, Lorenzo Dalla Porta e Aron Canet, non hanno ancora mostrato tutte le loro carte nel taschino.

