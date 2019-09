Moto3: Niccolò Antonelli operato al polso sinistro, Davide Pizzoli lo sostituirà ad Aragon

Un weekend di Misano dai due volti per il Team SIC58 Squadra Corse di Paolo Simoncelli nell’appuntamento del campionato iridato di Moto3: la gioia per la vittoria del giapponese Tatsuki Suzuki e la delusione/amarezza per la brutta caduta, con infortunio, di Niccolò Antonelli.

Un crash che aveva fatto spaventare tutti quello di “Nicco”: il centauro nativo di Cattolica è finito a terra, venendo investito da Celestino Vietti, che lo seguiva da vicino e niente ha potuto fare per evitare l’impatto. Fortunatamente Antonelli “se l’è cavata” con la frattura del polso sinistro e una botta violenta alla clavicola destra. Il pilota italiano per le lesioni è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico (al polso e perfettamente riuscito) e non sarà al via del prossimo round iridato di Aragon (Spagna), in programma questo fine settimana. L’obiettivo di Antonelli sarà quello di tornare per il weekend in Thailandia (4-6 ottobre).

Al suo posto, la squadra SIC58 schiererà il pilota del CEV Moto3 Davide Pizzoli. Per lui non è corretto parlare di esordio nel Circus del Motomondiale, avendo disputato tre gare tra il 2015 e il 2016 (wild card), senza però andare a punti.

giandomenico.tiseo@oasport.it