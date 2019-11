Moto3, prima pole position della carriera di Andrea Migno

Spettacolare pole position di Andrea Migno nelle qualifiche del GP di Valencia 2019 della Moto3. Il romagnolo della KTM, pronto ad approdare in Team Sky l’anno venturo, ha conquistato la prima partenza al palo della sua carriera in occasione del suo centesimo Gran Premio, stabilendo il limite in 1:38.683, inarrivabile per tutti i suoi rivali.

In seconda posizione si è inserito il padrone di casa della Leopard Marcos Ramirez, che sfruttando la scia del compagno Lorenzo Dalla Porta è riuscito ad accorciare fino a 274 millesimi di ritardo dal leader, ma nulla ha potuto rispetto alla pole position. Il campione del mondo toscano ha invece pagato leggermente la minor scia è si è classificato al settimo posto a sei decimi, e domani partirà dunque dalla terza fila per cercare di portare a casa la quarta vittoria consecutiva e suggellare al meglio una stagione da incorniciare.

A seguire troviamo un altro terzetto di spagnoli, pronti a ben figurare nell’appuntamento di casa. Il compagno di squadra di Migno Jaume Masiá ha terminato terzo a 424 millesimi, tenendosi alle spalle Aron Canet (KTM, +0,457) e Sergio Garcia (Estrella Galicia, +0,458). Completano la top10 il giapponese Tatsuki Sukuzi (+0.601), il sudafricano Darryn Binder (+0.634) e il nostro Romano Fenati con 685 millesimi di ritardo.

Una sessione sfortunata invece per gli altri due azzurri protagonisti di questa stagione. Antonelli continua a dover convivere con i problemi clavicola che si porta dietro da Misano e non riesce a sfruttare a pieno la sua Honda, rimanendo in un’opaca quattordicesima posizione a poco più di un secondo dalla vetta. Per Tony Arbolino invece è arrivata una bruttissima caduta a pochi minuti dal termine che lo ha lasciato a terra per qualche secondo, soccorso dai commissari. Le sue condizioni in vista della gara di domani nella quale dovrebbe scattare dalla dodicesima piazza sono tutte da verificare e si avranno notizie solamente dopo gli esami di accertamento.

Suzuki, Tatai, Lopez e Binder si erano qualificati nella prima fase estromettendo i due piloti del Team Sky, Dennis Foggia e Celestino Vietti, con quest’ultimo molto remissivo dopo le tre scivolate nel weekend che gli hanno causato una distorsione alla spalla destra, impedendogli di restare vicino ai primi.

CLASSIFICA FINALE QUALIFICHE MOTO3 – GP VALENCIA 2019

1 16 Andrea MIGNO ITA Mugen Race KTM 1’38.683 6 6 225.4

2 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA 1’38.957 6 6 0.274 0.274 223.2

3 5 Jaume MASIA SPA Mugen Race KTM 1’39.107 5 5 0.424 0.150 221.8

4 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 1’39.140 6 6 0.457 0.033 222.5

5 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’39.141 6 6 0.458 0.001 221.0

6 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 1’39.156 5 5 0.473 0.015 221.0

7 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’39.280 5 6 0.597 0.124 223.2

8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’39.284 2 6 0.601 0.004 221.8

9 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’39.341 6 6 0.658 0.057 221.8

10 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers HONDA 1’39.368 5 5 0.685 0.027 219.6

11 99 Carlos TATAY SPA Fundacion Andreas Perez 77 KTM 1’39.448 7 7 0.765 0.080 216.9

12 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 1’39.603 2 3 0.920 0.155 225.4

13 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’39.706 5 5 1.023 0.103 222.5

14 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’39.708 5 5 1.025 0.002 224.7

15 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’39.748 6 6 1.065 0.040 219.6

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Valresa Angel Nieto Team KTM 1’39.988 6 6 1.305 0.240 218.9

17 4 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Impala Junior Team HONDA 1’40.238 3 7 1.555 0.250 221.0

