Moto3, Rodrigo è il migliore con il record della pista nelle FP3

Uno strepitoso Gabriel Rodrigo ha firmato il miglior tempo della terza sessione di prove libere della Moto3 per il Gran Premio di Spagna 2019, quarto round del Campionato in programma a Jerez de la Frontera. L’argentino del Team Kömmerling Gresini è stato l’unico ad abbattere il muro dell’1:46 ed ha siglato il nuovo record della pista andalusa con un mostruoso 1’45″745 fatto segnare nell’ultimo run della sessione con pneumatici nuovi. Le temperature miti della mattinata di Jerez hanno consentito ai piloti di migliorare mediamente di 1″ le prestazioni di ieri, perciò la classifica delle FP3 ha di fatto designato anche i primi 14 classificati della combinata che accedono direttamente al Q2.

Alle spalle di un fantastico Rodrigo, favorito principale per la pole in caso di pista asciutta, si è inserito in seconda piazza il nipponico Ayumu Sasaki a 0.360 dalla vetta grazie ad un time-attack molto efficace in sella alla Honda del Team Petronas Sprinta Racing. Dal secondo al sesto classificato i distacchi sono molto ravvicinati, con lo spagnolo Albert Arenas (KTM) in terza piazza ad un solo millesimo da Sasaki e davanti ad un positivo Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse), il quale ha chiuso in quarta posizione a 0.365 dal miglior tempo evidenziando un ottimo passo anche con gomme usate. Solido quinto tempo a 0.388 dalla testa per lo scozzese John McPhee (Petronas Sprinta Racing), mentre il leader del Mondiale Aron Canet ha ottenuto una buona sesta piazza a 0.426 rimediando però una brutta caduta proprio nell’ultima tornata.

Per i colori azzurri si sono qualificati direttamente al Q2 (riservato ai primi 14 delle prove libere) Stefano Nepa, 10° a 0.691, Lorenzo Dalla Porta, 11° a 0.698, Dennis Foggia, 13° a 0.745, ed un Romano Fenati al di sotto delle aspettative in 14^ piazza a 0.778 dal miglior tempo del turno. Dovranno invece partecipare al Q1 diversi piloti di ottimo livello in grande difficoltà quest’oggi come il nipponico Tatsuki Suzuki, l’iberico Jaume Masià (leader del Mondiale a pari punti con Canet) e gli italiani Tony Arbolino, Andrea Migno e Celestino Vietti.

CLASSIFICA – FP3 GP Spagna 2019 – MOTO3

1 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 207.3 1’45.745

2 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 212.4 1’46.105 0.360 / 0.360

3 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 208.2 1’46.106 0.361 / 0.001

4 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 211.1 1’46.110 0.365 / 0.004

5 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 209.2 1’46.133 0.388 / 0.023

6 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 204.9 1’46.171 0.426 / 0.038

7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 206.9 1’46.330 0.585 / 0.159

8 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 208.3 1’46.339 0.594 / 0.009

9 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 209.4 1’46.408 0.663 / 0.069

10 82 Stefano NEPA ITA Fundacion Andres Perez 77 KTM 209.7 1’46.436 0.691 / 0.028