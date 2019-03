Novità importanti sul fronte MotoE. Dopo la triste notizia dell’incendio a Jerez de la Frontera (Spagna) che alcune settimane fa ha distrutto letteralmente le 18 Energica Ego Corsa e tutto il materiale annesso ai team che prenderanno parte al prossimo Mondiale riservato alle due-ruote elettriche portando all’annullamento delle prime due tappe previste sul circuito andaluso e a Le Mans (Francia) il 5 e il 19 maggio, è stato ufficializzato il calendario 2019 che prenderà il via in Germania, ovvero al Sachsenring (5-7 luglio).

I round in Spagna e in Francia, cancellati per quanto detto, saranno recuperati a Valencia (15-17 novembre) mentre sono state confermate le due gare che si terranno a Misano (13-15 settembre). Dorna, inoltre, ha annunciato che prima dell’inizio del campionato, come richiesto da team e piloti, ci sarà un ulteriore sessione di prove per recuperare quella persa a Jerez dopo l’incendio. Si svolgerà a giugno in una sede che deve ancora essere decisa.

Calendario MotoE

Race 1 / 5-7 Luglio – Sachsenring, Germany

Race 2 / 9-11 Agosto – Red Bull Ring – Spielberg, Austria

Races 3-4 / 13-15 Settembre – Misano World Circuit Marco Simoncelli, San Marino and Riviera di Rimini

Races 5-6 / 15-17 Novembre – Circuit Ricardo Tormo, Comunitat Valenciana

giandomenico.tiseo@oasport.it