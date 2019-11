MotoGp: dal 2022 l'Ungheria potrebbe tornare ad ospitare un GP del Motomondiale

L'Ungheria potrebbe tornare ad ospitare un Gran Premio della MotoGp per la prima volta dal 1992. Dorna Sports "è lieta di annunciare l’avvenuta firma di un accordo preliminare per includere l’Ungheria nel calendario MotoGP a partire dal 2022. È stato firmato un memorandum d’intesa tra il Governo ungaro e Dorna Sports che prevede lo svolgimento di cinque Gran Premi nel paese magiaro dal 2022 al 2026, soggetto alla firma del Contratto di promozione prima della fine di febbraio 2020". L’Ungheria ha già ospitato in passato dei Gran Premi del Campionato del mondo ed è un paese con una grande passione per gli sport motoristici, così come una grande tradizione di competizioni tanto a due come a quattro ruote e un campione del mondo nella 125cc nel 2007, Gabor Talmacsi. Ad ospitare il Gran Premio sarà un circuito nuovo, probabilmente nella zona est del paese. László Palkovics, Ministro dell’Innovazione e della Tecnologia, ha presentato recentemente i piani al Parlamento ungaro e spera che all’inizio del 2020 venga presa una decisione definitiva sull’ubicazione del nuovo evento e il luogo della celebrazione. László Palkovics, Ministro dell’Innovazione e della Tecnologia: “Sono molto contento di annunciare che il MotoGP tornerà in Ungheria. A breve presenteremo al Governo una strategia per sviluppare l’automobilismo ungherese che include numerosi obiettivi e misure insieme ad un impatto nel turismo. Sarebbe importante perché quest’industria avrebbe un effetto dominante nell’economia ungherese. Le principali aree d’intervento riguardano lo sviluppo del Hungaroring e un’infrastruttura sportiva nazionale con un circuito e un nuovo evento di MotoGP si presentano come la chiave”. Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports: “Sono molto orgoglioso di annunciare le negoziazioni per un’altra incorporazione nel futuro calendario del MotoGP e di continuare a vedere come questo sport stia crescendo e si stia sviluppando in tutto il mondo. Una nuova gara, e un nuovo circuito, in Ungheria hanno delle prospettive emozionanti per tutti noi e riporterebbe il MotoGP in un paese con una grande tradizione nel mondo delle competizioni e per questo siamo molto contenti di vedere il MotoGP giocare un ruolo chiave nel futuro”.