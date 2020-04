Dal nostro partner OAsport.it

La stagione 2020 di MotoGP attende il via dopo lo stop forzato per il Coronavirus, un campionato ridotto e che darà meno possibilità di mettersi in mostra a molti piloti, soprattutto chi è in scadenza di contratto. Tra questi c'è Danilo Petrucci che, in un'intervista al quotidiano spagnolo Marca, ha trattato molti temi tra cui quello relativo al suo futuro nella classe regina. A proposito del suo contratto in scadenza a fine 2020 e del campionato accorciato ha detto:

Certamente bisognerà fare una buona stagione, che si tratti della metà o di un mini campionato. Non posso sbagliare perché i risultati influenzeranno il futuro. Non so se avrò meno pressione o più del solito. Non ho pensato molto ai contratti, perché alla fine valgono solo i risultati delle gare. Ci saranno meno possibilità di mostrare il nostro valore, ma ci sono anche piloti che hanno firmato per il 2021 prima dell’inizio di questa stagione

Mi dispiace non poter iniziare su quelle piste che potevano essere favorevoli per me, ma ora posso solo stringere i denti e dare il massimo in gare che faremo quando riprenderà il campionato. Vorrei rimanere con la Ducati e migliorare anno dopo anno. Voglio migliorare il risultato del 2019. Il mio obiettivo è quello di essere tra i primi tre alla fine del campionato del mondo

Danilo Petrucci, umbro di Terni, classe 1990, ha parlaro anche dei sui suoi principali avversari in MotoGP: "Non è bello combattere contro nessun pilota della MotoGP, perché sono tutti abbastanza tosti. Sicuramente Marquez, Rossi e Dovizioso danno più degli altri, sono i più competitivi. Ho problemi con tutti e tre nell'ultimo giro, danno sempre il 120%. Cosa li rende forti? Andrea è più metodico, non si lancia senza sapere cosa accadrà, Valentino ha un punto di frenata molto forte e con Marc sai che ci proverà sempre, potrebbe persino passarti tra le ruote. In MotoGP ci sono i 22 migliori piloti al mondo. Sono abituati a vincere e andare veloci e battere ognuno dà grandi soddisfazioni".

