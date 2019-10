MotoGP, il Mondiale sbarca in Brasile: una tappa a Rio de Janeiro dal 2022

Il Mondiale MotoGP sbarcherà in Brasile a partire dal 2022: ora è davvero ufficiale. La Dorna ha annunciato che il campionato iridato delle due ruote avrà una tappa su nuovo circuito di Rio de Janeiro, è stato siglato un contratto quinquennale che permetterà ai bolidi di sfrecciare al nuovissimo Rio Motorpark nella zona di Deodoro fino al 2026. Si tratta di un grande ritorno in questo Paese dove l’ultimo Gran Premio andò in scena nel 2004 a Jacarepaguà. Il nuovo tracciato, che sarà completato entro il 2021, è lungo 4,5 km e presenta sette curve a sinistra e sei a destra per una percorrenza stimata di 1’38”.