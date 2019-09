6 ottobre 2019. Una data cerchiata col pennarello rosso sul calendario di Marc Marquez che ha il primo match point per chiudere la lotta per il titolo iridato ed aggiudicarsi l’ottavo mondiale della sua scintillante carriera. Dopo l’ottavo successo stagionale festeggiato ad Aragon, il 26enne fenomeno di Cervera ha portato a 98 punti il proprio divario su Andrea Dovizioso quando restano 5 Gran Premi da correre prima dell’epilogo di un’annata dominata dal fuoriclasse dal fuoriclasse della HRC.

Per dare il via ai festeggiamenti a Buriram e mettere le mani sul mondiale con 4 gare d’anticipo, a Marquez basterà portare a casa due punti in più di Dovizioso. Un compito tutt’altro che impossibile per un pilota che in questo 2019, se escludiamo la scivolata di Austin, è salito 8 volte sul gradino più alto del podio e nelle restanti 5 gare ha collezionato 5 secondi posti.

MARQUEZ CAMPIONE DEL MONDO IN THAILANDIA: LE COMBINAZIONI

Marquez Dovizioso 1° - 2° 3° 3° 4° 4° 5° 5° 7° 6° 8° 7° 9° 8° 10° 9° 11° 10° 12° 11° 13° 12° 14° 13° 15° 14° No punti 15° No punti No punti No punti

Se Marquez riuscirà a confermarsi campione del mondo in Thailandia, lo spagnolo diventerebbe il primo pilota dal 2005 a vincere il titolo della classe regina con almeno 4 gare d’anticipo. L’ultimo a riuscirci fu Valentino Rossi, che il 25 settembre 2005 a Sepang festeggiò il suo settimo titolo iridato, il secondo nella classe regina con Yamaha.