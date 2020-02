Valentino Rossi ha lanciato l’allarme: “Abbiamo gli stessi problemi dell’anno scorso. Oggi abbiamo provato a fare dei long run ma nella metà di gara siamo un po’ in crisi con le gomme. Questo non ci lascia tranquilli“.

Il Dottore è estremamente preoccupato dopo l’ultima giornata di Test MotoGP a Losail, la sensazione è che stesse correndo su un buon passo soprattutto nella fase centrale della sessione e invece il centauro di Tavullia ha espresso tutte le sue perplessità sulla Yamaha dopo che nei giorni precedenti era invece stato soddisfatto.

Mancano due settimane al GP del Qatar e il 41enne non vuole farsi trovare impreparato, il suo obiettivo è quello di ottenere dei risultati importanti nelle prime gare stagionali perché da quelle dipenderà la decisione se proseguire la propria carriera agonistica o se appendere il casco al chiodo. Maverick Vinales vola, Franco Morbidelli è eccellente, Fabio Quartararo incanta mentre Valentino Rossi ha tantissimi dubbi e poche certezze: il tempo dei Test è finito e ora ci si tuffa in gara, bisogna trovare i giusti rimedi per essere seriamente competitivi.

Ed è stato lo stesso centauro a lasciare un po’ di speranza: “La settimana prossima si corre e nel weekend di gara le cose possono essere diverse“. L’entusiasmo era alle stelle dopo i Test a Sepang, ora tutto è un po’ smorzato ma un fuoriclasse di questo calibro è sempre in grado di tirare fuori il coniglio dal cilindro.