9 titoli mondiali, 115 vittorie, 234 podi, 65 pole position e 95 giri veloci. Numeri e dati di Valentino Rossi, tra i più grandi della storia del motociclismo mondiale. Il “Dottore”, 40 anni e pilota di riferimento dalla Yamaha, viene da stagioni complicate: l’ultima vera battaglia per l’iride risale a quattro stagioni fa e l’ultimo centro sulla singola tappa è datato 2017 ad Assen (Olanda). Riscontri di un declino inevitabile? Secondo alcuni sì e il quinto posto attuale nella graduatoria iridata a 127 lunghezze dal nuovo asso della top class Marc Marquez è un’evidenza incontestabile.

C’è però anche da analizzare il contesto nel quale si trova il campione di Tavullia. La Yamaha, di fatto, nelle ultime stagioni è andata un po’ in confusione dal punto di vista progettuale, facendo tanta fatica nello sviluppo del motore e dell’elettronica. In buona sostanza la creatura di Iwata si è evoluta troppo poco rispetto a Honda e a Ducati, i riferimenti nella massima cilindrata. Un aspetto sottolineato dal fatto che Valentino è il primo pilota in sella alla M1 nella classifica generale 2019, con una lunghezza di vantaggio sul team-mate Maverick Vinales, non certo un centauro “scarso”.

" Ha ancora tantissimo da dare e soprattutto gli dà ancora molto gusto guidare le moto. In più lo vediamo tutti in uno stato di forma fisica e mentale eccezionale, frutto anche del lavoro con i ragazzi dell’Academy "

Queste le considerazioni del manager. A questo punto non resta che attendere gli eventi e comprendere quali siano le reali intenzioni della azienda nipponica.

Pertanto, le argomentazioni del partito del “Vale ritirati” possono essere messe in discussione da questo aspetto, anche sulla base di quanto afferma chi Rossi lo conosce bene. E’ il caso Alberto Tebaldi, direttore sportivo e amministratore delegato della scuola di pilotaggio e agenzia di management VR46. Secondo Tebaldi infatti il nove volte iridato può continuare a correre fino al 2022: