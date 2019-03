Motomondiale, Gp Argentina: Pole Moto3 per Masia davanti a Canet e Arbolino

Nel sabato argentino lo spagnolo Jaume Masia (Bester Capital Dubai) conquista la pole position in Moto3, la prima in carriera con il tempo di 1:48.775. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, secondo Aron Canet (Sterilgarda Max Racing) che arriva in Q2 passando dalla Q1 con l'italiano Andrea Migno (Bester Capital Dubai), Vicente Perez (Reale Avintia Racing) e Jakub Kornfeil (Redox PruestelGP). Tony Arbolino conquista un'ottima prima fila: terza piazza per il garbagnatese, portacolori VNE Snipers, che paga un ritardo di 0,34 secondi. Ed ecco gli altri italiani: Celestino Vietti e Dennis Foggia (Sky Racing Team VR46) sono in settima e ottava linea mentre Riccardo Rossi (Kömmerling Gresini Moto3) è in nona.