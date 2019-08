Nagashima il più veloce nelle prime libere di Moto2 a Brno, Pasini 4° stupisce

Va in archivio il primo turno delle prove libere del GP della Repubblica Ceca, tappa del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Brno, il giapponese Tetsuta Nagashima (Kalex – ONEXOX TKKR SAG Team) è stato il migliore. Il nipponico, negli ultimi minuti della sessione, ha fatto la differenza ottenendo il riferimento cronometrico di 2’02″080 e candidandosi a un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche di domani e della corsa domenicale. A seguire il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) a 0″060 e lo spagnolo Augusto Fernandez (FLEXBOX HP 40) a 0″061 dal vertice. Distacchi minimi e grande equilibrio tra i primi. Binder che, tra l’altro, ha potuto contare su una KTM profondamente rinnovata, per migliorare il comportamento in curva della moto austriaca, solitamente troppo nervosa. Si può dire che i primi riscontri siano stati positivi.

Molto bene Mattia Pasini. L’ex commentatore tecnico di Sky Sport ha trovato posto nella categoria, vista la rescissione del contratto di Simone Corsi con il Tasca Racing. Un’opportunità, quindi, fino al termine dell’annata per il romagnolo, motivatissimo e velocissimo, a soli 0″177 dal vertice. A seguire il secondo della classifica generale Thomas Luthi, sulla Kalex del Dynavolt Intact GP, a 0″510, a precedere un ottimo Nicolò Bulega (Kalex – Sky Sport Racing VR46) a 0″577, gli spagnoli Lecuona (+0″658) e Navarro (+0″675), il britannico Lowes (+0″783) e l’australiano Gardner (+0″883).

Fuori talla top-10 ma tra i migliori quattordici qualificati in Q2 per il momento, troviamo Andrea Locatelli 11° (Italtrans Racing) a 0″887, Luca Marini 12° (Sky Racing Team VR46) a 0″921 e Fabio Di Giannantonio 14° (Speed Up) a 0″955. Quindicesima piazza, invece, per Lorenzo Baldassarri, a 1″048 dal vertice sulla Kalex FLEXBOX HP 4, mentre il leader della classifica mondiale Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS), non è andato oltre il 19° crono a 1″425.

Risultato FP1 GP Repubblica Ceca 2019 – Moto2

1 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 2’02.080 13 16 264.0

2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2’02.140 10 14 0.060 0.060 263.2

3 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 KALEX 2’02.141 15 15 0.061 0.001 262.9

4 54 Mattia PASINI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 2’02.257 11 15 0.177 0.116 264.5

5 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 2’02.590 13 15 0.510 0.333 265.2

6 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2’02.657 17 17 0.577 0.067 267.1

7 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 2’02.738 14 17 0.658 0.081 262.2

8 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up SPEED UP 2’02.755 15 17 0.675 0.017 263.9

9 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 2’02.863 14 16 0.783 0.108 263.0

10 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 2’02.963 16 16 0.883 0.100 263.2