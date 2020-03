Nasce il Mondiale virtuale: Valentino Rossi sfida Marquez e Quartararo al Mugello

Il Mondiale MotoGP 2020 si trasferisce online, in attesa che si superi l’emergenza coronavirus e che si possa tornare a correre in pista. Il primo Gran Premio in calendario è quello in Spagna il prossimo 3 aprile anche se al momento appare molto difficile che si possa correre tra poco più di un mese vista la pandemia che ha colpito tutto il pianeta.

La MotoGP ha deciso di seguire l’esempio della F1 e dunque è stato indetto un campionato iridato di e-sports, i centauri si cimenteranno con un videogioco: l’appuntamento è per domenica 29 marzo (ore 15.00) sul tracciato virtuale del Mugello, si correrà sulla distanza dei sei giri dopo cinque minuti di qualifica. Al via ci saranno tantissimi big: Marc Marquez, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Alex Rins hanno già confermato la loro presenza. La gara sarà trasmessa sulle piattaforme social della MotoGP.