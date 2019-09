Nicolò Bulega firma un biennale con il Team Gresini, correrà in Moto2

Nicolò Bulega correrà con il Team Gresini nella Moto2 2020. Il centauro italiano chiuderà la sua lunga esperienza con lo Sky Racing Team VR46 e ha firmato un contratto biennale con la squadra faentina, il 19enne vanta già quattro stagioni iridate alle spalle ed è salito sul podio per due volte in carriera mentre in questa stagione non è andato oltre il quarto posto del Mugello. Ora si starebbe cercando il compagno di squadra da affiancare al numero 11 che ha raccontato le sue sensazioni:

" Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, anche se la stagione è ancora lunga ed è mia intenzione lavorare sodo per chiuderla in bellezza con i colori della mia attuale squadra, lo Sky Racing Team VR46. Dopo 6 stagioni con la VR46, di cui 4 con i colori dello SKY racing team VR46, mi sembrerà strano il prossimo anno cambiare colori e gruppo di lavoro, ma di questo ringrazio Fausto Gresini per la fiducia che mi ha dimostrato. Cercherò con impegno e dedizione di ripagare la fiducia con i risultati. "