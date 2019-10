" Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa, di quanto non faccia certa gente in una vita intera. "

Era questo Marco Simoncelli, che in quella mattina triste e amara di otto anni fa a Sepang (Malesia) ha deciso di correre altrove, in spazi ben più ampi e con ben altra compagnia. A 24 anni, il Sic, come lo chiamavano tutti, ha visto concludere la sua avventura, lasciando un vuoto importante. Con la sua schiettezza e sfrontatezza, aveva conquistato tutti, sempre all’attacco e gettando il cuore oltre l’ostacolo.

La Malesia l’ultima tappa di un viaggio fatto di 151 gare disputate, 1255 punti ottenuti, 31 podi, 14 vittorie e un titolo vinto. Già, quel Mondiale in 250cc portato a casa proprio nel luogo dell’ultimo transito (2008): lui, in volo sulla sua Gilera, l’immagine che tutti gli appassionati ricordano, stremato dal caldo, ma felice per aver realizzato il sogno di una vita. Non è stato numeri Simoncelli, per questo ci sono piloti che hanno fatto e faranno la storia. Lui è stato semplicemente emozione perché lo sport non è solo statistiche, dati e aspetti razionali.

C’è anche quel sapore di narrativa e il Sic lo incarnava perfettamente in un mondo nel quale era tra i pochi, forse l’unico, ad essere sempre e solo se stesso. Ecco che, nonostante le stagioni dall’ultimo saluto saranno sempre un po’ più impolverate, spetterà a ognuno dare una piccola lucidata. L’amarezza per quel che sarebbe potuto essere e non è stato viene in minima parte mitigata da quanto ha messo in mostra il n.58 e ciò che ha lasciato come eredità.

Dedicata a lui, infatti è iniziata l’avventura del team nel Mondiale di Moto3 (2017) di papà Paolo che, nel ricordo di Marco, ha dato seguito alla passione dei motori. Un fuoco che non ha smesso di ardere neanche dopo quel 23 ottobre 2011. Ricordando dunque ciò che è stato, si guarda al futuro, dando onore a chi si è divertito fino alla fine dei propri giorni.