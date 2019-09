Pol Espargarò operato al polso sinistro dopo la caduta di ieri

Pol Espargarò è stato operato al polso sinistro, il centauro della KTM si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico in seguito alla brutta caduta subita ieri nelle prove libere 4 del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, protagonista di un highside in curva 9, era stato sbalzato dalla RC16 ed era atterrato con violenza sull’asfalto e aveva appunto battuto la mano sinistra provocandosi una frattura scomposta del radio che ha costretto i medici a operarlo. Restano ancora da definire i tempi di recupero dell’iberico, la speranza è che possa tornare presto in gara a disputare il finale di stagione.